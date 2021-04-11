شجار عنيف بين عدد من الركاب ... على متن رحلة الخطوط التونسية القادمة من اسطنبول

في مشهد ماساوي يشير الى حجم العنف في المجتمع التونسي شهدت رحلة للخطوط الجوية التونسية قبل اقلاعها من اسطنبول شجارا عنيفا بين عدد من الركاب .وحاول عدد من العاملين في الطائرة تهدئة التوتر بين عدد من الركاب لكن دون فائدة حيث اندلع الشجار بين امرأتين .وأكّد مصدر بالخطوط التونسية لاذاعة موزاييك اليوم الأحد حدوث مشاجرة بين مسافرين مما تسبّب في تأخّر إقلاع الطائرة، وهي رحلة اضافية أمّنتها الخطوط التونسية بين مطاري اسطنبول وقرطاج.وتداول مستخدمون لموقع فيسبوك في تونس فيديو يظهر تشابكا بالأيدي وصراخا شديدا بين راكبتين، كما يظهر محاولة بعض الركاب التدخّل لإنهاء المشاجرة.