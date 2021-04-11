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شجار عنيف بين عدد من الركاب ... على متن رحلة الخطوط التونسية القادمة من اسطنبول

Publié le Dimanche 11 Avril 2021 - 11:45 قراءة: 0 د, 31 ث
في مشهد ماساوي يشير الى حجم العنف في المجتمع التونسي شهدت رحلة للخطوط الجوية التونسية قبل اقلاعها من اسطنبول شجارا عنيفا بين عدد من الركاب .
وحاول عدد من العاملين في الطائرة تهدئة التوتر بين عدد من الركاب لكن دون فائدة حيث اندلع الشجار بين امرأتين .

وأكّد مصدر بالخطوط التونسية لاذاعة موزاييك اليوم الأحد حدوث مشاجرة بين مسافرين مما تسبّب في تأخّر إقلاع الطائرة، وهي رحلة اضافية أمّنتها الخطوط التونسية بين مطاري اسطنبول وقرطاج.

وتداول مستخدمون لموقع فيسبوك في تونس فيديو يظهر تشابكا بالأيدي وصراخا شديدا بين راكبتين، كما يظهر محاولة بعض الركاب التدخّل لإنهاء المشاجرة.



Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 223988

Slimene  (France)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 15h 57m |           
@ Ryan81.اليسار التونسي لا يقوم بعمليات إرهابية في أوروبا ويقتل الأبرياء في الشوارع وحتى في الكناءس كما فعلته الفءة التى تدافع عنها أي الإسلامييون

Sarramba  ()  |Dimanche 11 Avril 2021 à 13h 37m |           
باب نات: ولماذا العركة... دائما أخبار باب نات منقوصة؟؟؟

Afarit  ()  |Dimanche 11 Avril 2021 à 12h 58m |           

Ryan81  (Netherlands)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 12h 36m |           
عينة من اليسار التونسي الجميل الذي يحكم تونس , هذه أخلاقهم , مشروع حرب أهلية هههه

RIADH  (France)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 12h 19m |           
Quelle triste image, le pilote aurait dû les faire descendre

RESA67  (France)  |Dimanche 11 Avril 2021 à 12h 16m |           
C’est à l’image de la violence qui gangrène le quotidien du Tunisien, dans la rue, sur les plateaux télé, au parlement, sur les réseaux sociaux...Pauvre Tunisie!



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