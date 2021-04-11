عياض اللومي ينسحب من قلب تونس ويشكر سفيان طوبال على بلوغ هدفه

اكد القيادي في حزب قلب تونس عياض اللومي في تدوينة نشرها صباح اليوم الأحد على صفحته على الفايسبوك إنسحابه من حزب قلب تونس .وشكر اللومي سفيان طوبال وكامل الفريق العامل معه على بلوغ الأهداف".وفي حوار له مع جريدة الشروق في عددها الصادر اليوم الأحد أكد اللومي ان علاقته مع الحزب في صورته الحالية انتهت.واكد انه أرسل إستقالته مكتوبة إلى رئيس الحزب نبيل القروي في مقر إيقافه، كما أعلم رئيس البرلمان رائد الغنوشي بإستقالته من الكتلة.واوضح اللومي ان إستقالته تعود إلى إنقطاع التواصل مع رئيس الحزب اولا وخضوعه للإبتزاز لكي يخرج خاصة بعض رفض مقترحاته لإعادة الهيكلة وتقييم عمل الحزب.واكد أن نفس الأشخاص الذين دمروا حركة نداء تونس اليوم يقومون بهذا الدور في قلب تونس ويرفضون مرور الحزب من حزب الأشخاص إلى حزب المؤسسات ويرفضون التمشي الديمقراطي ويخلقون المشاكل بين المكتب السياسي والكتلة.وأفاد ان تلك الاطراف ربحت المعركة لكن الصراع متواصل.