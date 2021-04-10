   Ali Riahi - El 3alam Yedhak  

4 سنوات سجنا في حق أم لطفلين عملت كممرضة في صفوف داعش ليبيا

Publié le Samedi 10 Avril 2021 - 10:16 قراءة: 0 د, 30 ث
باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس. مؤخرا حكما ب4 سنوات سجنا في حق أم لطفلين وجهت لها تهمة الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه،وذلك على خلفية سفرها خلال سنة 2016 الى ليبيا الالتحاق بزوجها الارهابي الذي يقاتل في صفوف داعش الارهابي وعملت في صفوف التنظيم المذكور كممرضة تعالج جرحى مقاتلي داعش مقابل مبالغ مالية هامة.

باستنطاق المتهمة اكدت انها سافرت الالتحاق بزوجها لأنها لم تعد تقدر على توفير مستلزمات اطفالها ، موضحة ان زوجها لقى حتفه، نافية ان تكون عملت كممرضة ضمن تنظيم داعش الارهابي.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223945



En continu

Toutes les news

السبت 10 أفريل 2021 | 28 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:21 18:52 15:59 12:28 05:52 04:22
19°
 21° % 45 :الرطــوبة
تونــس 12°
7.72 كم/س
 :الــرياح
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
21°-1222°-1322°-1418°-1219°-9
  • Avoirs en devises
    21886,8

  • (8 avril)
  • Jours d'importation
    153
  •              1 € = 3,30391 DT        1$ =2,77868 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 avril)   1419,6 MDT