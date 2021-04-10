4 سنوات سجنا في حق أم لطفلين عملت كممرضة في صفوف داعش ليبيا

باب نات - اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس. مؤخرا حكما ب4 سنوات سجنا في حق أم لطفلين وجهت لها تهمة الانضمام عمدا خارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه،وذلك على خلفية سفرها خلال سنة 2016 الى ليبيا الالتحاق بزوجها الارهابي الذي يقاتل في صفوف داعش الارهابي وعملت في صفوف التنظيم المذكور كممرضة تعالج جرحى مقاتلي داعش مقابل مبالغ مالية هامة.



باستنطاق المتهمة اكدت انها سافرت الالتحاق بزوجها لأنها لم تعد تقدر على توفير مستلزمات اطفالها ، موضحة ان زوجها لقى حتفه، نافية ان تكون عملت كممرضة ضمن تنظيم داعش الارهابي.





