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جوهر بن مبارك: محيط رئيس الجمهورية يشتغل عليه لا يشتغل معه ولابد من إعادته لمربع الثورة

Publié le Vendredi 09 Avril 2021 - 19:51 قراءة: 0 د, 43 ث
قال الجمعة 9 أفريل، أستاذ القانون الدستوري والمستشار السابق برئاسة الحكومة جوهر بن مبارك في حوار لجريدة السفير الرقمية، أنّ محيط رئيس الدولة يشتغل عليه ولا يشتغل له، في إشارة إلى التسريبات الأخيرة التي وقع ترويجها بين مايا القصوري ونادية عكاشة.

وقال بن مبارك أن رئيس الجمهورية ليس عدوا بل اتضح أن هناك من في محيطه يشتغلون عليه ولا يشتغلون معه، وقد انتخب على قاعدة الثورة ... وأنه ارتكب أخطاء وكانت فيه نزعة للسيطرة على السلطة... وقال أنه لابد من قوى الثورة أن تجلب الرئيس من جديد وتكون كل القوى مع بعضها حتى وإن انحرف رئيس الجمهورية عن المسار.


وأضاف جوهر بن مبارك أن البلاد اليوم تحتاج إلى التجميع لا إلى التفرقة والمهاجمة... وشدد على أن البلاد اليوم ترزح تحت قوتين اثنتين هي القوى الثورية والثورة المضادة التي تشتغل كجسد واحد ولكنها في النهاية متصارعة داخليا فيما بينها .



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223934

RESA67  (France)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 21h 00m |           
Arrêtez de parler de révolution, de démocratie...
Et si c’était lui la vraie révolution et le leader de là révolution vu que les parlementaires de tous bords ont déçu et que le gouvernement n’arrive pas à répondre aux aspirations de ceux qui ont fait la vraie révolution. Ceux qui sont au pouvoir aujourd’hui, au parlement comme au gouvernement ne représentent en rien la révolution. Ils en profitent comme ceux qui volent l’argent du peuple et les corrompus dont quelques uns sont les alliés des
partis au pouvoir.

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 20h 13m |           
كمشة معادين للديمقراطية و لارادة الشعب،تفرّدوا به،و طلبوا منه ان يعمل على
الاستفراد بالسلطات،مستغلين غياب المحكمة الدستورية ...فنسي وعوده الانتخابية، و اعجبته فكرة النظام الرئاسوي،و اصبح يعمل من اجل ذلك....على الحكومة و مجلس نواب الشعب و سائر مؤسسات الدولة العمل على اصلاح هذا الوضع في اقرب الاجال،باعتبار الصلاحيات المقيّدة لرئيس الجمهورية كامضاء القوانين المصادق عليها يمكن في صورة رفضه القيام بها ان تحال الى جهة قضائية او تنفيذية لتامر بنشرها



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