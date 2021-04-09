جوهر بن مبارك: محيط رئيس الجمهورية يشتغل عليه لا يشتغل معه ولابد من إعادته لمربع الثورة

قال الجمعة 9 أفريل، أستاذ القانون الدستوري والمستشار السابق برئاسة الحكومة جوهر بن مبارك في حوار لجريدة السفير الرقمية، أنّ محيط رئيس الدولة يشتغل عليه ولا يشتغل له، في إشارة إلى التسريبات الأخيرة التي وقع ترويجها بين مايا القصوري ونادية عكاشة.وقال بن مبارك أن رئيس الجمهورية ليس عدوا بل اتضح أن هناك من في محيطه يشتغلون عليه ولا يشتغلون معه، وقد انتخب على قاعدة الثورة ... وأنه ارتكب أخطاء وكانت فيه نزعة للسيطرة على السلطة... وقال أنه لابد من قوى الثورة أن تجلب الرئيس من جديد وتكون كل القوى مع بعضها حتى وإن انحرف رئيس الجمهورية عن المسار.وأضاف جوهر بن مبارك أن البلاد اليوم تحتاج إلى التجميع لا إلى التفرقة والمهاجمة... وشدد على أن البلاد اليوم ترزح تحت قوتين اثنتين هي القوى الثورية والثورة المضادة التي تشتغل كجسد واحد ولكنها في النهاية متصارعة داخليا فيما بينها .