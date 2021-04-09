أحمد بن حسانة لرئيس الجمهورية: عفوا سيدي الرئيس ما هكذا يؤول الدستور...

انتقد المحامي الأستاذ أحمد بن حسانة منهجية التأويل القانوني التي اعتمدها رئيس الجمهورية ضمن رده على مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية معتبرا انه تاويل شاذ وسطحي مصاغ على مقاس الرغبة لا وفق المنهجية العلمية ومن شأنه معاقبة الشعب التونسي على خطإ لم يرتكبه..
وقد نشر بن حسانة تدوينة ناقش فيها موقف رئيس الجمهورية من مسألة تجاوز أجل السنة لإرساء المحكمة الدستورية منتقدا تعمده افتعال وضعية مستحيلة لا يمكن معها تركيز هذه المحكمة مستقبلا ..
واعتبر بن حسانة أنه إذا كان البرلمان السابق قد قصّر في تركيز المحكمة، فذلك لا يعني أن يدفع الشعب ثمن خطإ لم يرتكبه، بحرمانه من المحكمة الدستورية نهائيا..
وقال بن حسانة أن طريقة تأويل الرئيس للدستور خاطئة وسطحية لم تراعي المنهجية العلمية والقانونية للتأويل المنصوص عليها ضمن القواعد العامة للقانون ومن بينها أن الأصل هو ارتكاب أخف الضررين ، فإذا كان تجاوز أجل السنة هو خرق للدستور، فإن عدم تركيز المحكمة الدستورية مطلقا، هو خرق أعظم بكثير وأفدح جسامة، وسيفضي إلى تعطيل ما يقارب خمسة عشرة فصلا آخر من الدستور يستوجب تطبيقها وجود المحكمة الدستورية.. مثل الفصول 80 و 84 و88 و85 و 101 والفصول من 118 إلى 124.
فإذا ازدحم خرقان للدستور، ارتكب أيسرهما لدفع أشدهما..
وأضاف بن حسانة أن تأويل الدستور يستوجب البحث عن إرادة السلطة التأسيسية الأصلية معتبرا أن مرادها لم يكن متجها لعدم تركيز المحكمة في صورها تجاوز أجل السنة دون تركيزها.
وتابع بن حسانة أن القاعدة الثالثة هي القائلة "إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا:
معتبرا ان الرئيس قد ضيق ولم ييسر، وذهب بوطن بأكمله إلى وضعية مستحيلة ستؤول إلى حرمان الشعب التونسي من محكمة دستورية .
وفي ما يلي نص التدوينة التي نشرها أحمد بن حسانة
"عفوا سيدي الرئيس ما هكذا يؤول الدستور...
وقد نشر بن حسانة تدوينة ناقش فيها موقف رئيس الجمهورية من مسألة تجاوز أجل السنة لإرساء المحكمة الدستورية منتقدا تعمده افتعال وضعية مستحيلة لا يمكن معها تركيز هذه المحكمة مستقبلا ..
واعتبر بن حسانة أنه إذا كان البرلمان السابق قد قصّر في تركيز المحكمة، فذلك لا يعني أن يدفع الشعب ثمن خطإ لم يرتكبه، بحرمانه من المحكمة الدستورية نهائيا..
وقال بن حسانة أن طريقة تأويل الرئيس للدستور خاطئة وسطحية لم تراعي المنهجية العلمية والقانونية للتأويل المنصوص عليها ضمن القواعد العامة للقانون ومن بينها أن الأصل هو ارتكاب أخف الضررين ، فإذا كان تجاوز أجل السنة هو خرق للدستور، فإن عدم تركيز المحكمة الدستورية مطلقا، هو خرق أعظم بكثير وأفدح جسامة، وسيفضي إلى تعطيل ما يقارب خمسة عشرة فصلا آخر من الدستور يستوجب تطبيقها وجود المحكمة الدستورية.. مثل الفصول 80 و 84 و88 و85 و 101 والفصول من 118 إلى 124.
فإذا ازدحم خرقان للدستور، ارتكب أيسرهما لدفع أشدهما..
وأضاف بن حسانة أن تأويل الدستور يستوجب البحث عن إرادة السلطة التأسيسية الأصلية معتبرا أن مرادها لم يكن متجها لعدم تركيز المحكمة في صورها تجاوز أجل السنة دون تركيزها.
وتابع بن حسانة أن القاعدة الثالثة هي القائلة "إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا:
معتبرا ان الرئيس قد ضيق ولم ييسر، وذهب بوطن بأكمله إلى وضعية مستحيلة ستؤول إلى حرمان الشعب التونسي من محكمة دستورية .
وفي ما يلي نص التدوينة التي نشرها أحمد بن حسانة
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