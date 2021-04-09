أحمد بن حسانة لرئيس الجمهورية: عفوا سيدي الرئيس ما هكذا يؤول الدستور...

"عفوا سيدي الرئيس ما هكذا يؤول الدستور...

إذا كان البرلمان السابق قد قصّر في تركيز المحكمة، فذلك لا يعني أن يدفع الشعب ثمن خطإ لم يرتكبه، وتحرمه من محكمة دستورية نهائيا.. فـلا تزر وازرة وزر أخرى..

تأويل النصوص القانونية سيدي الرئيس يخضع لمنهجية علمية دقيقة ولقواعد مضبوطة نص عليها باب القواعد العامة للقانون بمجلة الالتزامات والعقود، ولا ينبغي أن نصدر التأويلات المتسرّعة والسطحية على المقاس ووفق أهوائنا، نوينا بها مناكفة خصم سياسي، فإذا بنا نضرب بها وطنا بأكمله.

▪القاعدة الأولى: الأصل ارتكاب أخف الضررين. (الفصل 556)

⬅️ اذا كان تجاوز أجل السنة هو خرق للدستور، فإن عدم تركيز المحكمة الدستورية مطلقا، هو خرق أعظم بكثير وأفدح جسامة، وسيفضي إلى تعطيل ما يقارب خمسة عشرة فصلا آخر من الدستور يستوجب تطبيقها وجود المحكمة الدستورية.. مثل الفصول 80 و 84 و88 و85 و 101 والفصول من 118 إلى 124.

فإذا ازدحم خرقان للدستور، ارتكب أيسرهما لدفع أشدهما..

والبون شاسع سيدي الرئيس بين تجاوز أجل السنة الذي يعتبره الكثيرون أجلا استنهاضيا باعتبار وروده في باب الأحكام الانتقالية، وبين عدم تركيز المحكمة الدستورية أصلا وتعطيل ربع فصول الدستور، وتهديد كيان الدولة في حد ذاته.

والقاعدة تقول ان المشرع منزه عن العبث ، ونظرية "الإجراء المستحيل" تقتضي المرور إلى اتخاذ الإجراء، لا أن نفتعل وضعية الاستحالة ونركن إليها.

▪القاعدة الثانية: المفسر يجب أن يبحث عن إرادة المشرع (الفصل 235)

⬅️ لا أعتقد سيدي الرئيس أن مراد السلطة التأسيسية الأصلية كان متجها لعدم تركيز المحكمة في صورها تجاوز أجل السنة دون تركيزها.

▪القاعدة الثالثة: "إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا: (الفصل 541)

⬅️ فلماذا تضيق يا سيدي الرئيس، وتذهب بوطن بأكمله إلى وضعية مستحيلة وتحرم شعبك من محكمة دستورية بتأويل شاذ وسطحي صغته على مقاس الرغبة لا وفق المنهجية العلمية، فضيقت به واسعا في حين أن الفصل 541 يدعوك إلى التيسير لا إلى التضييق...

رفقا بتونس سيدي الرئيس وترفّع ووحّد التوانسة ولا تكن رئيسا لبعض التونسيين دون البعض الآخر ..."

انتقد المحامي الأستاذ أحمد بن حسانة منهجية التأويل القانوني التي اعتمدها رئيس الجمهورية ضمن رده على مشروع تنقيح قانون المحكمة الدستورية معتبرا انه تاويل شاذ وسطحي مصاغ على مقاس الرغبة لا وفق المنهجية العلمية ومن شأنه معاقبة الشعب التونسي على خطإ لم يرتكبه..وقد نشر بن حسانة تدوينة ناقش فيها موقف رئيس الجمهورية من مسألة تجاوز أجل السنة لإرساء المحكمة الدستورية منتقدا تعمده افتعال وضعية مستحيلة لا يمكن معها تركيز هذه المحكمة مستقبلا ..واعتبر بن حسانة أنه إذا كان البرلمان السابق قد قصّر في تركيز المحكمة، فذلك لا يعني أن يدفع الشعب ثمن خطإ لم يرتكبه، بحرمانه من المحكمة الدستورية نهائيا..وقال بن حسانة أن طريقة تأويل الرئيس للدستور خاطئة وسطحية لم تراعي المنهجية العلمية والقانونية للتأويل المنصوص عليها ضمن القواعد العامة للقانون ومن بينها أن الأصل هو ارتكاب أخف الضررين ، فإذا كان تجاوز أجل السنة هو خرق للدستور، فإن عدم تركيز المحكمة الدستورية مطلقا، هو خرق أعظم بكثير وأفدح جسامة، وسيفضي إلى تعطيل ما يقارب خمسة عشرة فصلا آخر من الدستور يستوجب تطبيقها وجود المحكمة الدستورية.. مثل الفصول 80 و 84 و88 و85 و 101 والفصول من 118 إلى 124.فإذا ازدحم خرقان للدستور، ارتكب أيسرهما لدفع أشدهما..وأضاف بن حسانة أن تأويل الدستور يستوجب البحث عن إرادة السلطة التأسيسية الأصلية معتبرا أن مرادها لم يكن متجها لعدم تركيز المحكمة في صورها تجاوز أجل السنة دون تركيزها.وتابع بن حسانة أن القاعدة الثالثة هي القائلة "إذا أحوجت الضرورة لتأويل القانون جاز التيسير في شدته ولا يكون التأويل داعيا لزيادة التضييق أبدا:معتبرا ان الرئيس قد ضيق ولم ييسر، وذهب بوطن بأكمله إلى وضعية مستحيلة ستؤول إلى حرمان الشعب التونسي من محكمة دستورية .