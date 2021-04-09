حزب العمال: ندين الصمت الرسمي واتساع نطاق اللامبالاة تجاه تاريخ تونس من قبل جوقة الحكم وتحت تأثير حركة النهضة

بلاغ صحفي -

يُحيي الشعب التونسي اليوم الذكرى 83 لأحداث 9 أفريل 1938. ففي مثل هذا اليوم من السنة المذكورة خرج آلاف التونسيين للتظاهر ضد الإدارة الاستعمارية رافعين شعارات تحمل مطالب الحركة الوطنية والشعب المتعلقة بالسيادة والتحرر الوطني والاجتماعي. لقد نادى المتظاهرون بـ"برلمان تونسي" و"حكومة وطنية" وبـ"سقوط نظام الامتيازات". وقد واجهت الإدارة الاستعمارية الصدور العارية بالرصاص والقتل والاعتقالات، فاستشهد 22 تونسيا وجرح 150 آخرين. وقد أعطت هذه الأحداث التي جرت بالعاصمة انعطافة للعمل الوطني خاصة بعد الحرب وتنكّر فرنسا الاستعمارية لكافة وعودها. لقد اندلعت حرب التحرير التي عمّت كل البلاد وقدّم فيها شعبنا الغالي والنفيس من أجل تحرير أرضه. ولئن تمّ انتزاع إعلان الاستقلال السياسي في 20 مارس 1956، إلاّ أنّ الاستبداد والتبعية والفساد حلّت محلّ المستعمر، وهو وضع مازال متواصلا إلى اليوم إذ واصلت كل الأنظمة المتعاقبة نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية والارتباطات الخارجية، وهو ما واصل شعبنا مقاومته مقدّما قوافل من الشهداء في العهدين البورقيبي والنوفمبري وأثناء ثورة 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011 وبعدها.إنّ حزب العمال إذ يحيي هذه الذكرى وينحني أمام ذكرى شهداء الوطن من مختلف الأجيال والحقب، من شهداء التحرر الوطني إلى شهداء الحرية والديمقراطية فإنّه:- يجدّد العهد لشهداء الشعب التونسي بتمسكه بالأهداف التي نذروا حياتهم من أجلها والمتعلقة بمهام التحرر الوطني والانعتاق الاجتماعي والسياسي، وهي مهام مازالت عالقة في بلادنا بمقتضى الاحتكام إلى نفس خيارات التبعية والتفقير والاستبداد والفساد.- يُدين بشدة الصمت الرسمي واتساع نطاق اللامبالاة تجاه تاريخ تونس المعاصر من قبل جوقة الحكم وتحت تأثير حركة النهضة التي لا ترى تاريخا لتونس إلاّ تاريخها الحزبي الرجعي. إنّ تاريخ شعبنا ليس تاريخ "الزعامة الدستورية" ولا تاريخ الحركة الاخوانية، إنّه تاريخ شعب بكادحيه ومثقفيه، بنسائه وشبابه ورجاله، بأريافه ومدنه، تاريخ أجيال متلاحقة ناضلت دون حساب من أجل التحرر والديمقراطية والعدالة والكرامة. وبنات وأبناء هذا الشعب العظيم مازالوا يخوضون النضال ضد نفس الطبقات ونفس الخيارات.- يجدّد استنكاره لاستثناء عدد كبير من شهداء وجرحى الثورة في القائمة الرسمية المنشورة مؤخرا بما يعطي دليلا إضافيا على حجم السقوط السياسي والأخلاقي لمنظومة الحكم. ويساند نضالات الجرحى وعائلات الشهداء من أجل تصحيح هذا الخطأ العبثي.- يعتبر أنّ إعادة الاعتبار لشهداء تونس من مختلف الحقب هو واجب وطني واستحقاق ثوري على القوى الوطنية والشعبية الاضطلاع به في إطار نضالها العادل من أجل تحقيق أهدافهم العالقة.