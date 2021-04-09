شهادة ناظر امن بقاعة العمليات ببشوشة حول تعرضه للتعذيب بمقرات امن الدولة والتنكيل بعائلته

باب نات -

تعذيب وحشي

مضايقات

نظرت أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس فيما يعرف بملف قضية مجموعة الانقاذ الوطني التى شملت الابحاث فيها وزير الداخلية الاسبق الحبيب عمار وعدة إطارات أمنية وعسكرية بوزارتي الدفاع والداخلية وتضرر منها حوالي 80 امنيا وعسكريا تم ايقافهم والتنكيل بهم على خلفية اتهامهم بالتخطيط للانقلاب على نظام الحكم .وبالاستماع الى أحد المتضررين صرّح انه اصيل ولاية القيروان المدينة وكان خلال سنة 1987 ناظر امن بثكنة بوشوشة وخلال شهر نوفمر1987 قدم اربعة اعوان امن بزي قتالي الى محل سكناه بجهة المرناقية وقاموا بتفتيش المنزل دون اعلامه بالسبب أو الاستظهار بترخيص قضائي في الغرض وحجزوا في محل سكناه مجموعة من الكتب الدينية وتم نقله الى مركز الاحتفاظ ببوشوشة وبالتحديد فرقة الارشاد.وبمجرد وصوله تم تعنيفه.. وبعد ما يزيد عن الساعة نعتوه بالارهابي وبكونه مشاركا في التحضير للقيام بعملية ارهابية خطيرة ومن شدة التعذيب فقد وعيه،فتركوه لفترة ثم عادوا اليه حوالي الساعة الرابعة مساءا ليواصلوا معه اعمال التعذيب الى حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.أما عن مظاهر التعذيب فقد قاموا بتعريته تماما من جميع ملابسه ووضعه في وضع الدجاجة المصلية مع وقوف أحد معذبيه على صدره وضربه بعصا على رأسه ،في حين تعمد اخر الضغط على أعضائه التناسلية ،موضحا ان الغاية من ذلك هو انتزاع اعترافات منه ،حول العملية الانقلابية ودوره المتمثل في توزيع السلاح على الإرهابيين باعتباره انه كان حينها يعمل بقاعة العمليات بمقر عمله ببوشوشة والتى تحتوي على مفاتيح قاعة السلاح ،اضافة الى اتهامه بكونه سيتولى لاحقا توجيه الإرهابيين لارتكاب عمليات اغتيال دون اعلامه بمصادر المعلومات التى جعلتهم يتهمونه بما ذكر ،ثم اجبر تحت مفعول اعمال التعذيب المذكورة الامظاء على محاضر بحث لم تتلى عليه ولم يتمكن من قرائتها وهو لا يعرف محتواها، وقد استمر الحال على تلك الوتيرة لحوالي اسبوع ثم نقل على أثر ذلك الى مقر امن الدولة بمقر وزارة الداخلية أين تم بحثه في مناسبتين أو ثلاث دون اخضاعه للتعذيب ،ملاحظا انه في أثناء بحثه بمقر فرقة الارشاد ببوشوشة لم تصدر عنه أي اعترافات كما انه لم يتم مكافحته مع أي أحد ... مبينا انه من مقر امن الدولة احيل على قاضي الذي اعلمه انه منسوب اليه توزيع السلاح واعلام الإرهابيين بتحركات المسؤولين وصدرت في شأنه بطاقة ايداع بالسجن في سجن 9 افريل أين مكث فيه لمدة سنة ونصف ثم حفظت في شأنه القضية وعزل من وظيفته وبقى تحت مفعول المراقبة الادارية الى ما قبل الثورة وذلك بمركزي المرناقية ومنوبة وكانت المراقبة في مناسبتين يومية ثم اصبحت في مناسبة واحدة كل يوم.ورغم انه بعد عزله احترف العمل كبائع متجول للبضائع الغذائية على متن سيارته وذلك بالاسواق وتزويد بعض نقاط البيع بالتفصيل .ولاحظ المتضرر خلال الاستماع له من قبل هيئة المحكمة ايضا ان اعوان امن خلال فترة المراقبة يضايقونه وزوجته ويفتشون المنزل كما كانوا يعتدون على زوجته لفضيا و بالكلام الفاحش والابقاء عليه لساعات طويلة في مركز الامن... موضحا انه في إحدى المناسبات استوقفوه خلال توجهه للعمل وعملوا الى احداث ثقب في سيارته مما تسبب عند تشغيله لمحرك السيارة الى اشتعال النار فيها .وبمزيد التحرير عليه صرّح انه يذكر أسماء معذّبيه بمركز الاحتفاظ ببوشوشة المنسوب لهم الانتهاك وهم م ن ع ،رئيس الفرقة والمدعو م ط ح شهر "كاجيبي" واكد انه يتمسك بتتبع الجناة.