   Om Kalthoum - حب ايه  

محمد الكيلاني: قيس سعيد الذي يقدّم نفسه كعمر بن الخطاب ذهب للغنوشي قبل الانتخابات 30 مرة طلبا للدعم ثم انقلب عليه

Publié le Vendredi 09 Avril 2021 - 10:24 قراءة: 0 د, 39 ث
انتقد الخميس 8 أفريل، المناضل اليساري محمد الكيلاني ممارسات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتعامله مع مختلف الفاعلين وحمله جزء من المسؤولية في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

وتابع قائلا "قيس سعيد يعمل في عركة مع مع الاشباح" في اشارة الي تصريحات الرئيس الغامضة واتهاماته المتواصلة لأطراف لم يذكرها.


وأضاف الكيلاني قائلا "قيس سعيد يتصور في نفسه عمر بن الخطاب وينتظر البغلة وقتاش تعثر" لكن ليس له اي حلول ولا نية له للحوار والوصول الي تفاهمات.

وعبّر الكيلاني في هذا السياق عن استغرابه من توتر علاقة قيس سعيد براشد الغنوشي وقال "قبْل الترشّح قيس سعيد قابل الغنوشي ما يقارب 30 مرة طلبا للدعم ومقدما كل شواهد الاخلاص ثم انقلب عليه " وتساءل مستنكرا "ماو لاباس".

رابط الفيديو



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223887



En continu

Toutes les news

الجمعة 09 أفريل 2021 | 27 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:20 18:51 15:59 12:28 05:54 04:24
18°
 19° % 39 :الرطــوبة
تونــس
5.66 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
20°-821°-1222°-1323°-1418°-10
  • Avoirs en devises
    21886,8

  • (8 avril)
  • Jours d'importation
    153
  •              1 € = 3,30391 DT        1$ =2,77868 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 avril)   1419,6 MDT