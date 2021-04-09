محمد الكيلاني: قيس سعيد الذي يقدّم نفسه كعمر بن الخطاب ذهب للغنوشي قبل الانتخابات 30 مرة طلبا للدعم ثم انقلب عليه

انتقد الخميس 8 أفريل، المناضل اليساري محمد الكيلاني ممارسات رئيس الجمهورية قيس سعيد وتعامله مع مختلف الفاعلين وحمله جزء من المسؤولية في الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.وتابع قائلا "قيس سعيد يعمل في عركة مع مع الاشباح" في اشارة الي تصريحات الرئيس الغامضة واتهاماته المتواصلة لأطراف لم يذكرها.وأضاف الكيلاني قائلا "قيس سعيد يتصور في نفسه عمر بن الخطاب وينتظر البغلة وقتاش تعثر" لكن ليس له اي حلول ولا نية له للحوار والوصول الي تفاهمات.وعبّر الكيلاني في هذا السياق عن استغرابه من توتر علاقة قيس سعيد براشد الغنوشي وقال "قبْل الترشّح قيس سعيد قابل الغنوشي ما يقارب 30 مرة طلبا للدعم ومقدما كل شواهد الاخلاص ثم انقلب عليه " وتساءل مستنكرا "ماو لاباس".