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ياسين العياري: لا افهم سبب إصرار رئيس الجمهورية على طمس تاريخنا وأمجادنا وأعيادنا الوطنية

Publié le Vendredi 09 Avril 2021 - 10:11 قراءة: 0 د, 34 ث
انتقد النائب ياسين العياري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا انه يسعى لتحويل عيد الشهداء كما عيد الاستقلال إلى حدث عادي لكن للأسف الإعلام والوضع العام يساعده على ذلك.

وأضاف ياسين العياري " في السابق كنا نحتفل ولو ببساطة بالأعياد الوطنية وتستغلها السلطة لصالحها لكن اليوم غاب كل احتفال بسبب رئيس الجمهورية " ربي يهديه".


وتابع ياسين العياري " لا افهم سبب إصرار رئيس الجمهورية على طمس تاريخنا وأمجادنا وأعيادنا الوطنية" مضيفا " خيبة أمل كبيرة".
وقال ياسين العياري ان حجة الرئيس حول عدم اكتمال السيادة غير صحيح مضيفا " جميع الدول استقلالها منقوص لكنهم يحتفلون باستقلالهم واعيادهم الوطنية".


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223885

LEDOYEN  (Tunisia)  |Vendredi 09 Avril 2021 à 10h 52m |           
Qui est ce Oueld Ayar pour juger son Maitre? qui le paie? que fait-il à part créer la polémique et la zizanie? Ouste



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