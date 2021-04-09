انتقد النائب ياسين العياري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" أن رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا انه يسعى لتحويل عيد الشهداء كما عيد الاستقلال إلى حدث عادي لكن للأسف الإعلام والوضع العام يساعده على ذلك.وأضاف ياسين العياري " في السابق كنا نحتفل ولو ببساطة بالأعياد الوطنية وتستغلها السلطة لصالحها لكن اليوم غاب كل احتفال بسبب رئيس الجمهورية " ربي يهديه".وتابع ياسين العياري " لا افهم سبب إصرار رئيس الجمهورية على طمس تاريخنا وأمجادنا وأعيادنا الوطنية" مضيفا " خيبة أمل كبيرة".وقال ياسين العياري ان حجة الرئيس حول عدم اكتمال السيادة غير صحيح مضيفا " جميع الدول استقلالها منقوص لكنهم يحتفلون باستقلالهم واعيادهم الوطنية".