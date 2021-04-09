التحالف من اجل النادي الافريقي يكسب الرهان... وشيخة المدينة في الموعد

باب نات - توافد العشرات من الاطباء المنخرطين في التحالف الذي يشق طريقه بخطوات ثابتة ، و بعد تسليم امانة تسيير النادي لهيئة منتخبة عاد اعضاء التحالف للتحرك الميداني وسياسة الاتصال المباشر التي غابت عن الهيئات السابقة باعتماد أسلوب شفاف... ونظم التحالف "لمّة" دعا اليها جنود الصف الاول الذين يضحون في وضع وبائي خطير ليتم تكريمهم حيث حضرتً عديد الوجوه الرياضية والسياسية المحسوبة علي عائلة النادي الافريقي ليشملها التكريم بعد مداخلات شخصت الوضع الحالي بحضور عضو عنً الهيئة المديرة وعديد الاساتذة الكبار الذين عملوا في صلب النادي من بينهم الدكتور الطيب ليتيم وغيرهم.



وكان حضور شيخة مدينة تونس سعاد عبدا لرحيم لافتا حيث رصدنا تحرك الاعضاء النشطين صلب التحالف من بينهم الدكتور الطرابلسي والعقيد لطفي القلمامي القلب النابض اللذان تحركا علي جميع الاتجاهات طيلة فترة الفراغ التسييري وكان محور الحديث حول البنية التحتية بالمركب ليقوما بربط الصلة بين شيخة المدينة والمدرب الحالي للفريق للحديث عن الصعوبات لمزيد تحسين ميادين التمارين وخاصة الملعب الرئيسي وملاعب الشبان وحجرات الملابس وقد كان التحالف لعب دورًا محوريا في اعادة الفريق للتدريب في المركب واعداد قاعة تقوية العضلات ،،و تعهدت شيخة المدينة بالوقوف بجدية لتحسين البنية التحتية ووعدت ببذل جهد استثنائي لبدء اشغال العناية بالمركب حتي يكون في مستوى عراقة النادي الافريقي .



