المشيشي: مساعدات للمتضررين من اجراءات الغلق وامكانية التخفيف منها في النصف الثاني من شهر رمضان





Credits Jawhara FM Credits Jawhara FM

أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الخميس في تصريح لاذاعة "جوهرة اف أم" أن خطورة الوضع الوبائي دفعت الى اتخاذ الاجراءات التي اعلنتها حكومته أمس.وتابع أن الحكومة على دراية بخصوص تضرر مواطنين من هذه الاجراءات وأكد أن الحكومة بصدد دراسة الصيغة الملائمة لمرافقة "هذه الفئات"، وفق تعبيره، مشيرا الى أنه سيتم تخصيص مساعدات لفائدة الذين سيتضرروا من اجراءات الغلق مع بداية شهر رمضان.كما أعرب رئيس الحكومة عن أمله في تحسّن الوضع الوبائي في النصف الثاني من شهر رمضان حتى يتم التخفيف من هذه الاجراءات.