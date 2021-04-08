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المشيشي: مساعدات للمتضررين من اجراءات الغلق وامكانية التخفيف منها في النصف الثاني من شهر رمضان

Publié le Jeudi 08 Avril 2021 - 12:26 قراءة: 0 د, 29 ث
أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الخميس في تصريح لاذاعة "جوهرة اف أم" أن خطورة الوضع الوبائي دفعت الى اتخاذ الاجراءات التي اعلنتها حكومته أمس.




Credits Jawhara FM


وتابع أن الحكومة على دراية بخصوص تضرر مواطنين من هذه الاجراءات وأكد أن الحكومة بصدد دراسة الصيغة الملائمة لمرافقة "هذه الفئات"، وفق تعبيره، مشيرا الى أنه سيتم تخصيص مساعدات لفائدة الذين سيتضرروا من اجراءات الغلق مع بداية شهر رمضان.
كما أعرب رئيس الحكومة عن أمله في تحسّن الوضع الوبائي في النصف الثاني من شهر رمضان حتى يتم التخفيف من هذه الاجراءات.

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