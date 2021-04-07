ياسين العياري: قيس سعيد يتحمل مسؤولية التسريبات في حال لم يطرد نادية عكاشة

تحدث ياسين العيّاري، يوم الاربعاء 7 أفريل 2021، على التسريبات الأخيرة لمايا القصوري ومديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة.وقال ياسين العياري في تدوينة مطوّلة على الفايسبوك ان " رئيس الجمهورية قيس سعيّد يتحمل سؤولية التسريبات في صورة لم يقم بطرد نادية عكاشة.وقال العياري ان عكاشة "تنسّق مع السفارات والعصابات ومراكز النفوذ".وأوضح أنّ الرئيس "إذا كان لا يعلم بالأمس فهو اليوم يعلم" متابعا "لديك فرصة أخيرة، لتكون رئيسا، يحترم الدستور، له حقيبتا الدفاع و الخارجية، يستعملهما لما ينفع الناس، تعمل و تسعى لخير البلد و الحفاظ على سيادته و إستقلاله، ما تضيعهاش، ما تخليش نادية و جماعتها، يخسروك إحترام 3 ملاين تونسي صوتولك، يخسروك البلد!".