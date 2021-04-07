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تعكّر الحالة الصحية للمعلّق شكيب الخويلدي بعد قرار التلفزة التونسية ايقافه عن العمل بسبب "حادثة البيرّة"

Publié le Mercredi 07 Avril 2021 - 20:09 قراءة: 0 د, 24 ث
تعكّرت الاربعاء 7 افريل، الحالة الصحية للمعلق الرياضي بالتلفزة التونسية شكيب الخويلدي بعد قرار التلفزة التونسية ايقافه فورا عن العمل الي حين انتهاء التحقيق في "حادثة البيرّة" .
وعبّر عديد الاعلاميين عن تضامنهم مع الخويلدي منددين بما وصفوها الحملة المغرضة التي انطلقت ضدّه بسبب مزاحه على المباشر حسب تأكيدهم.
من جانبه أكد الصحفي حسام غراد أن الخويلدي طلب فعلا قارورة البيرة لكن بدون كحول مشيرا الي أن الخويلدي يتناول البؤرة خالبة من الكحول بسبب مشكل في الكلى.


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