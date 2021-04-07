تحت إشراف رئاسة الجمهورية: توزيع هبة قطرية بـ 700 ألف دولار في الجنوب التونسي

تنطلق خلال الفترة القادمة حملة مساعدات قطرية في عدد من ولايات الجنوب (توزر – قبلي – تطاوين) بتنسيق وإشراف من رئاسة الجمهورية وستستفيد من هذه المساعدات 15000 عائلة موزعة كالآتي (4000 توزر و4000 بتطاوين و7000 بولاية قبلي.هذه المساعدات التي أعطت مصالح رئاسة الجمهورية توجيهاتها للولاة المعنيين لتوزيعها تقدّر بـ 700 ألف دولار.يذكر أن هذه المساعدات وصلت اليوم 07 أفريل 2021 إلى مطار توزر الدولي وهي مخصص للعائلات المعوزة بمناسبة شهر رمضان المعظم.