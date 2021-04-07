ريم عبد الملك : تعكر غريب لحالة المصابين بكورونا والسلالة البريطانية ممكن ان تكون السبب

أكدت ريم عبد الملك طبيبة مختصة في الأمراض الجرثومية بمستشفى الرابطة في صباح الناس على اذاعة موزاييك صباح اليوم الأربعاء 7 أفريل 2021 وفاة 14 شخصا في غضون 4 أيام بسبب فيروس كورونا.وسجّلت الدكتورة ريم عبد الملك تعكرا سريعا لحالات المصابين، موضحة أن أغلبهم يتحولون إلى الاستعجالي في حالة صحية خطيرة وبعضهم يفارق الحياة بعد ساعات من إسعافه بواسطة الأوكسجين.وأكدت أنه لم يتم بعد تحديد إن كان ذلك بسبب السلالة البريطانية التي قد تكون أخطر، متابعة 'فضلا عن انتشارها السريع هنالك إمكانية أن تكون أخطر لكن لا نستطيع الجزم بذلك في الوقت الحالي..'يذكر أن وزارة الصحة سجّلت يوم 5 أفريل الجاري،46 حالة وفاة و1866 إصابة جديدة بالفيروس من جملة 6665 تحليلا مخبريا.وأوضحت الوزارة في بلاغها المتعلق بالوضع الصحي بالبلاد أن العدد الجملي للوفيات والإصابات المكتشفة بلغ على التوالي 9039 حالة وفاة و263043 إصابة، منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي.