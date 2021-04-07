في منزل بورقيبة - القبض على شخص من اجل توزيع لحوم حمراء منتهية الصُّلوحيّة

تمكنت وحدات منطقة الأمن الوطني بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت يوم 06 أفريل 2021، بعد نصب كمين محكم من القبض على شخص (36 سنة) أثناء توزيعه لكميات من اللحوم الحمراء منتهية الصُّلوحيّة كان يخفيها بأكياس وصناديق بلاستيكية بالصندوق الخلفي لشاحنته.بمعاينة اللحوم من قبل فريق مختص تابع لمصالح حفظ الصحة والمراقبة الاقتصادية تبين أنها منتهية الصُّلوحيّة ليتم حجزها والسيارة المستغلة في نقلها.ووفق بلاغ للداخلية, اذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.