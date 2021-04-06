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وزير المالية: وضعية تونس الاقتصادية والاجتماعية كارثية

Publié le Mardi 06 Avril 2021 - 20:17 قراءة: 0 د, 24 ث
حذر وزير المالية علي الكعلي خلال حضوره على قناة نسمة يوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 من أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لتونس صعبة وصعبة جدا ويمكن وصفها بالكارثية وفق تقديره .

وبين أن الحكومة وعلى رأسها هشام المشيشي تعمل ليلا نهارا من أجل توفير حاجيات المواطن رغم الصعوبات مشددا على ضرورة الوعي بصعوبة الوضع والعمل على تجاوز الأزمة .


وشدد الكعلي على ضرورة العمل من أجل خلق ديناميكيية اقتصادية تمكن بلادنا من خلق مواطن شغل جديدة .




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