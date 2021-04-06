وزير المالية: وضعية تونس الاقتصادية والاجتماعية كارثية

حذر وزير المالية علي الكعلي خلال حضوره على قناة نسمة يوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 من أن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لتونس صعبة وصعبة جدا ويمكن وصفها بالكارثية وفق تقديره .وبين أن الحكومة وعلى رأسها هشام المشيشي تعمل ليلا نهارا من أجل توفير حاجيات المواطن رغم الصعوبات مشددا على ضرورة الوعي بصعوبة الوضع والعمل على تجاوز الأزمة .وشدد الكعلي على ضرورة العمل من أجل خلق ديناميكيية اقتصادية تمكن بلادنا من خلق مواطن شغل جديدة .