في قضية اخلاقية 5 سنوات سجنا في حق عمدة وعون امن

باب نات -

حكمت هيئة الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بتونس ب5 سنوات سجنا في حق امراة تعمل كعمدة بالعاصمة وبنفس الحكم في حق عون امن وذلك من اجل تهمة الزنا .وكان منطلق القضية أثر شكاية تقدم بها زوج المرأة العمدة جاء فيها ان زوجته على علاقة خنائية مع عون امن فتم نصب كمين لهما والقى عليهما القبض.وباستنطاق المتهمين انكرا ما نسب اليهما لكن بمجابهتهما بالاختبارات العلمية ثبتت التهمة في حقهما.