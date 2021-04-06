حافظ الزواري: الشاهد منح تراخيص تحت الطاولة لمهربين وبائعي الروزاطة الحمراء والسكر الابيض

قال النائب حافظ الزّواري، في حوار عبر امواج اذاعة " جوهرة اف ام " إنه من رجال الأعمال الذين يطلبون التراخيص بشكل قانوني في رده على تصريح يوسف الشاهد الذي افاد انه طلب منه خلال فترة توليه رئاسة الحكومة، رُخصة بشكل غير قانوني.واكد الزواري إنّه بصدد إعداد ملف يضم حقائق تُدين الشاهد "الذي يُدرك جيّدا، الأطراف التي منحها تراخيص تحت الطاولة بمقابل ومن بينهم مهربون فوق القانون وبائعو الروزاطة الحمراء والسُكر الأبيض، في فضاءات راقية كان يرتادها الشاهد ".وقال الزواري أن الشعب التونسي اعطى للشاهد ما يستحق في الانتخابات ويبدو انه لم يفق من "اللطخة" وهو شغوف بالحكم والسلطة كشغف الطفل بلعبه.وطالب الزواري القضاء العسكري، بفتح ملف يوم 27 جوان الأسود وملف ابتزاز رجال الأعمال، نظرا لعلاقتها بأمن الدولة، مشيرا إلى أنّه مستعد لأيّ تحقيق معه.وتابع الزواري" ما قاله الشاهد قلة حياء وهو سلوك لا يليق بشخص ترأس الحكومة قرابة الأربع سنوات".