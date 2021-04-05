   Abdelhalim - سوّاح  

جلّاد: حافظ الزواري غيّر موقفه من الشاهد بعد أن طلب رخصة ثانية لتوريد السيارات فرفض منحه اياها

Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 22:01 قراءة: 0 د, 45 ث
كشف النائب وليد جلاد سبب الخلاف بين رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد والنائب حافظ الزواري.

وقال جلاد ان حافظ الزواري طلب رخصة ثانية لتوريد السيارات فرفضها الشاهد رغم انهما في نفس الحزب.


واضاف وليد جلاد " الشاهد قرر تعيين حسين جنيح رئيس كتلة في سوسة عوضا عن حافظ الزواري وهذا ما اغضبه".

وطالب وليد جلاد من الزواري اللجوء إلى القضاء في حال تمكن من الحصول على ملفات تدين الشاهد.

وكان النائب عن كتلة الإصلاح حافظ الزواري كتب في تدوينة على صفحته على الفايسبوك يوم الأحد 4 أفريل 2021 ، أنه سيضطر الى الكشف عن كل ما يمتلكه من حقائق ومعلومات في صورة عدم اعتذار رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد عن تصريح ضده.
وقال الزواري ان الشاهد أشار في تصريحه " بانه طلب منه رخصة وامتنع عن اسنادها له بصفته مستثمرا". وقال الزواري أن الشاهد قام بعملية تلبيس للواقع بهدف تحقيق نقطة سياسية طائشة.




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