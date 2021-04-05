المشيشي يؤكد للطبوبي على استعداد الحكومة تقديم كل المعطيات و الدعم في إطار اللجان المشتركة

أكد نور الدين الطبوبي اليوم في افتتاح منتدى المؤسسة العمومية أهمية العمل الذي يقوم به خبراء المنظمة والكفاءات الوطنية التي آمنت بالاتحاد و بمشروعه الوطني لإصلاح و المحافظة على ديمومة المؤسسة العمومية مؤكدا أن المنظمة مع الإصلاح الذي يحافظ على عموميتها ويطورها ويجعلها مثالا اقتصاديا .وكان رئيس الحكومة هشام المشيشي قد حضر جزءا من اجتماع منتدى المؤسسة العمومية الذي نظمه الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم حيث أكد أهمية ما تقوم به المنظمة من عمل علمي واستراتيجي دفاعا عن المؤسسة العمومية حتى تبقى صرحا ويتم انقاذها رغم الصعوبات التي تمر بها .وجدد المشيشي تاكيده على استعداد الحكومة تقديم كل المعطيات و الدعم في إطار اللجان المشتركة التي ستنطلق في العمل المشترك لإصلاح المؤسسة العمومية وتطوير أدائها وتحسين مردوديتها .