في لقائه قيس سعيد: رئيس المجلس الأروبي يدعو إلى دفع الشراكة ويجدد دعم أوروبا للمسار الديمقراطي في تونس

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح يوم الاثنين 05 أفريل 2021 بقصر قرطاج، "شارل ميشال"، رئيس المجلس الأوروبي. وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي وسبل دعمه وتعزيزه. كما شكّلت هذه المقابلة مناسبة للتداول بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وثمن رئيس الدولة دعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء للمسار الديمقراطي ببلادنا، وأعرب عن تطلع تونس إلى تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتعليم العالي والشباب والتكنولوجيات الجديدة.كما دعا إلى اعتماد مقاربة أكثر شمولية في ملف الهجرة تتجاوز الحل الأمني لتعالج الأسباب العميقة لهذه الظاهرة على غرار الفقر والبطالة.ومن جانبه، أفاد "شارل ميشال" أن زيارته إلى بلادنا تندرج في إطار تأكيد الصداقة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وفتح حوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وتجديد دعم الاتحاد ودوله الأعضاء للمسار الديمقراطي في تونس.كما جدّد رئيس المجلس الأوروبي الحرص على تثبيت الشراكة المميزة القائمة بين تونس والاتحاد الأوروبي اللّذان يتقاسمان نفس المبادئ الديمقراطية، ودعا إلى إعطاء دفع جديد لهذه الشراكة عبر توسيع نطاقها خاصة فيما يتعلق بالإنعاش الاقتصادي بعد الأزمة الصحية العالمية، ودعم دور الشباب في المجتمع وتعزيز التضامن الاجتماعي.ومثل هذا اللقاء فرصة تباحث خلالها الجانبان ضرورة التنسيق وتعزيز الجهود الدولية المشتركة لمجابهة التداعيات الاقتصادية الناجمة عن أزمة "كوفيد-19". وفي هذا الإطار، ذكّر رئيس المجلس الأوروبي بمشاركته، وسيادة رئيس الجمهورية، في النداء الدولي من أجل "إحداث معاهدة حول الاستجابة الجماعيّة للجوائح الصحيّة".