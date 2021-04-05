المشيشي يشرف على اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم الإثنين 5 أفريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا والذي خصّص لدراسة الوضع الوبائي العام بالبلاد واستعراض مختلف الجوانب المتعلقة بطرق التعامل العلمي مع الوباء سيما في هذه المرحلة.وأكد رئيس الحكومة في مستهل الاجتماع على أهمية دراسة الوضع الوبائي في مرحلته الحالية ومزيد التدقيق في استراتيجية التعامل معه، أخذا بعين الاعتبار للظروف الاقتصادية والاجتماعية ومراعاة لخصوصية المرحلة المقبلة، داعيا في هذا السياق إلى ضرورة مزيد إحكام التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة وجملة البيانات والمعطيات ذات الصلة، وضبط سياسة اتصالية أكثر نجاعة ودقة حول الوضع الوبائي تقوم على توفير المعطيات المفصلة بشأن انتشار مراحل متقدمة من الوباء من عدمه، مع التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب العلمي والاتصالي وتحيينه قبل تقديمه للرأي العام.يذكر أن تونس سجلت بتاريخ 3 أفريل الجاري، 34 حالة وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك العدد الجملي للوفايات منذ ظهور الوباء إلى 8965 حالةكما سجلت، وفق بلاغ وزارة الصحة أمس الاحد، 1709 إصابة جديدة إثر إجراء 6175 تحليلا مخبريا وبلغ عدد المتعافين من الفيروس 219 ألفا و35 شخصا، بعد تعافي 260 مصاباوتتكفل المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص حاليا، حسب الوزارة، بـ1480 مصابا بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إقامة 352 مصابا حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، وخضوع 111 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك