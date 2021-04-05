   Om Kalthoum - ذكريات  

قضاة و كتبة و تقنيون مختصون في الإعلامية يتباحثون آليات استكمال تركيز «المنظومة الجزائية الجديدة"

Publié le Lundi 05 Avril 2021 - 16:50 قراءة: 0 د, 42 ث
افتتح صباح اليوم عماد الدرويش وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية نيابة عن وزيرة العدل بالنيابة، أشغال ورشة العمل التي تنظمها وزارة العدل على امتداد اليومين الجاريين حول "المنظومة الجزائية الجديدة"، بمشاركة عدد من وكلاء الجمهورية و القضاة و التقنيين والكتبة المشتغلين على هذا البرنامج.

وقد مثلت الورشة مناسبة لاستعراض التقدم الحاصل في تركيز البرنامج و المراحل التي تم التوصل إليها في مسار إرساء المنظومة الجزائية الجديدة و مناقشة مختلف المخاطر و الصعوبات التي يمكن أن تهدّد المنظومة الجديدة والتطبيقات التي ستعتمدها من حيث سلامتها وحماية المعطيات الشخصية المضمّنة فيها.


و يتمثل الهدف من برنامج العدالة الرقمية في توظيف استغلال التكنولوجيات الرقمية الحديثة والاستفادة من نجاعتها في تطوير الخدمات المقدّمة للمتقاضين و مختلف المتعاملين مع المحاكم و وزارة العدل، فضلا عن توسيع مسارات استغلالها لتشمل مختلف الخدمات والمجالات التي تهم المنظومة العدلية لا سيما في علاقتها بعديد الوزارات والهياكل العمومية الأخرى.

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