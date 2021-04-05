سهيل علويني: من الممكن إقرار حظر الجولان من الساعة السابعة او الثامنة ليلا

يدعو لإرتداء ''كمامتين والإلتزام بالإجراءات الوقائية وإلغاء كل التظاهرات''

أقر مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس لجنة الصحة في البرلمان سابقا سهيل العلويني، صباح اليوم الإثنين، انه من الممكن إقرار حظر الجولان من الساعة السابعة او الثامنة ليلا تزامنا مع الموجة الثالثة من كورونا.ودعا رئاسة الحكومة لاتخاذ القرار بسرعة، مؤكدا نجاعة هذا الإجراء في التقليص من عدد الإصابات.وأكد في تصريح لاذاعة شمس ان الموجة الثالة من كورونا ليست كسابقاتها نظرا لسرعة انتشار السلالة البريطانية وخطورتها.وعلى ذلك قال ان "أعراض الإصابة بكورونا تغيرت ليست كالسابق"، مضيفا ان من "اهم الأعراض السعال كما انها تصيب الرئة".وأفاد العلويني انه ومع بداية الموجة فان عدد الإصابات كبير جدا بطريقة مخيفة ومرعبة حتى انه تم الوصول لنسبة التعبئة القصوى في المستشفيات، لافتا النظر إلى أنه وفي حال تواصل نسق الإصابات على ماهو عليه لن يجد المرضى اماكن لتلقي العلاج، حسب قوله.ودعا سهيل العلويني كافة التونسيين إلى الإلتزام بالإجراءات الوقائية والبروتوكولات الصحية وخاصة إرتداء الكمامة او حتى كمامتين للتوقي .كما اكد على ضرورة إلغاء كل التظاهرات وكل التجمعات لانها أكثر مكان تنتقل فيه العدوى.وحذر العلويني رواد المقاهي من الإقبال على الشيشية، مشددا انها اكبر خطر لانتقال العدوى.وأفاد ضيف شمس آف آم ان عدد الإصابات بكورونا في تونس تزامنا مع الموجة الثالثة مرتفع بطريقة مخيفة ومرعبة".وأقر سهيل العلويني ان إرتداء الكمامة والإلتزام بالإجراءات الوقائية والإبتعاد عن التجمعات الوسيلة الوحيدة للتوقي من الإصابة بكورونا.