حافظ الزواري: إذا لم يعتذر لي الشاهد في ظرف أسبوع فساكشف كثيرا من المعطيات

قلل النائب عن كتلة الإصلاح حافظ الزواري في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الأحد 4 أفريل 2021 ، أنه سيضطر الى الكشف عن كل ما يمتلكه من حقائق ومعلومات في صورة عدم اعتذار رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد عن تصريح ضده.
وقال الزواري ان الشاهد أشار في تصريحه " بانه طلب منه رخصة وامتنع عن اسنادها له بصفته مستثمرا". وقال الزواري أن الشاهد قام بعملية تلبيس للواقع بهدف تحقيق نقطة سياسية طائشة.
وكتب الزواري في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:
"توضيح للرأي العام
وقال الزواري ان الشاهد أشار في تصريحه " بانه طلب منه رخصة وامتنع عن اسنادها له بصفته مستثمرا". وقال الزواري أن الشاهد قام بعملية تلبيس للواقع بهدف تحقيق نقطة سياسية طائشة.
وكتب الزواري في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:
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