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حافظ الزواري: إذا لم يعتذر لي الشاهد في ظرف أسبوع فساكشف كثيرا من المعطيات

Publié le Dimanche 04 Avril 2021 - 21:27 قراءة: 0 د, 53 ث
قلل النائب عن كتلة الإصلاح حافظ الزواري في تدوينة على صفحته الرسمية على الفايسبوك اليوم الأحد 4 أفريل 2021 ، أنه سيضطر الى الكشف عن كل ما يمتلكه من حقائق ومعلومات في صورة عدم اعتذار رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد عن تصريح ضده.
وقال الزواري ان الشاهد أشار في تصريحه " بانه طلب منه رخصة وامتنع عن اسنادها له بصفته مستثمرا". وقال الزواري أن الشاهد قام بعملية تلبيس للواقع بهدف تحقيق نقطة سياسية طائشة.

وكتب الزواري في صفحته علي الفايسبوك التدوينة التالية:

"توضيح للرأي العام
ورد ذكر اسمي على لسان رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد حيث قال بالحرف الواحد بأنني طلبت منه رخصة وامتنع عن اسنادها لي بصفتي مستثمر.
وأمام هذا الافتراء البيّن أجد نفسي مضطرا لطلب اعتذار رسمي وصريح من السيد يوسف الشاهد الذي يعلم يقينا أنه قام بعملية تلبيس للواقع بهدف تحقيق نقطة سياسية طائشة...
كما أعلم السيد يوسف الشاهد والرأي العام الوطني أنه في صورة عدم الاعتذار الصريح فإنني سأكون مضطرا (خلال أسبوع من الأن) إلى الكشف عن كل ما امتلكه من حقائق ومعلومات حول هذا الموضوع وسواه خدمة للحق"




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223631

BenMoussa  (Tunisia)  |Dimanche 04 Avril 2021 à 21h 48m |           
هذا ابتزاز وتهديد وليس خدمة للحق كما يدعي
قان كانت لديه حقائق عليه باظهارها سواء اعتذر الشاهد او لم يعتذر



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