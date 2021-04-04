   Amina Fakhet - عيون القلب  

الجلاصي لموزاييك: قيادات الحركة لم تكن على علم بأحداث باب سويقة.

Publié le Dimanche 04 Avril 2021 - 16:38 قراءة: 0 د, 47 ث
حلّ القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ضيفا على برنامج ''بورتريه باي موزاييك'' الأحد 4 أفريل 2021. وقد تطرّق في حواره إلى مسيرته والمراجعات التي قام بها واستقالته من الحركة و خبايا قضايا عالقة منذ التسعينات‎.

وبخصوص أحداث باب سويقة قال عبد الحميد الجلاصي إنّ قيادات الحركة ومكتبها التنفيذي ومجلس الشورى لا علم لهم بأحداث باب سويقة.



اقرأ أيضا: الجلاصي: أتحمل المسؤولية السياسية عن حادثة باب سويقة وأعتذر للتونسيين


وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة الأسبق علي العريض كان في السجن عند وقوع هذه الأحداث، كما أنّ العديد من القياديين كانوا في المنفى، حسب تصريحه.


من جهة أخرى أشار الجلاصي إلى أنّ من حكموا تونس أو يحكمونها الآن لا يوجد بينهم من لطّخت أياديهم بالدم.

كما تطرّق الى ملف العدالة الإنتقالية وقال في هذا الخصوص "من دمّروا العدالة الانتقالية هم بعض ضحايا الاستبداد و الباجي قايد السبسي... والنهضة لم يكن لديها وضوح رؤية في علاقة بالملف.''





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223615



En continu

Toutes les news

الأحد 04 أفريل 2021 | 22 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:15 18:46 15:58 12:29 06:01 04:32
21°
 22° % 43 :الرطــوبة
تونــس 13°
7.2 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
22°-1319°-1222°-1019°-1117°-9
  • Avoirs en devises
    21922,8

  • (2 avril)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28434 DT        1$ =2,80464 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 avril)   1340,3 MDT