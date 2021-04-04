الجلاصي لموزاييك: قيادات الحركة لم تكن على علم بأحداث باب سويقة.

حلّ القيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ضيفا على برنامج ''بورتريه باي موزاييك'' الأحد 4 أفريل 2021. وقد تطرّق في حواره إلى مسيرته والمراجعات التي قام بها واستقالته من الحركة و خبايا قضايا عالقة منذ التسعينات‎.وبخصوص أحداث باب سويقة قال عبد الحميد الجلاصي إنّ قيادات الحركة ومكتبها التنفيذي ومجلس الشورى لا علم لهم بأحداث باب سويقة.وأشار إلى أنّ رئيس الحكومة الأسبق علي العريض كان في السجن عند وقوع هذه الأحداث، كما أنّ العديد من القياديين كانوا في المنفى، حسب تصريحه.من جهة أخرى أشار الجلاصي إلى أنّ من حكموا تونس أو يحكمونها الآن لا يوجد بينهم من لطّخت أياديهم بالدم.كما تطرّق الى ملف العدالة الإنتقالية وقال في هذا الخصوص "من دمّروا العدالة الانتقالية هم بعض ضحايا الاستبداد و الباجي قايد السبسي... والنهضة لم يكن لديها وضوح رؤية في علاقة بالملف.''