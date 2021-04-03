الصافي سعيد: سالم الابيض كنت أرسل له الكتب ليسكر بها واليوم يمن علي بعشاء في جرجيس

قال النائب الصافي سعيد في حوار ببرنامج " وحش الشاشة" الذي يبث على قناة التاسعة مساء الأحد انه لا يصدق أبدا ما يتردد عن ثروة رئيس البرلمان ورئيس النهضة راشد الغنوشي.
وقال الصافي سعيد " البنك المركزي التونسي لا يملك مبلغ 2700 مليون دينار حتى يمتلكه الغنوشي".
وحول خصومته مع حركة الشعب انتقد الصافي سعيد النائب عن حركة الشعب سالم الابيض قائلا " انا من كنت ارسل له الكتب ليسكر بها واليوم يمن علي بعشاء في جرجيس".
وكان النائب عن حركة الشعب سالم الابيض ، هاجم الاثنين 29 مارس، زميله في البرلمان صافي سعيد على خلفية تصريحاته ضد حركة الشعب.
واعتبر سالم الابيض خلال استضافته في قناة قرطاج + أن صافي سعيد ناكر للجميل وقال الصافي سعيد ضيفناه وصرفنا عليه وخلصنا عليه عشاء لكنه ناكر للجميل.
وتأتي تصريحات سالم الأبيض تعليقا وردا على اتهامات الصافي سعيد لحركة الشعب باستغلال صورته في الانتخابات . وقال صافي سعيد في تصريح لقناة قرطاج + حركة الشعب اولاد صغار لا يقدّرون الرجال وخدمو بيا وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمّروه.
وقال الصافي سعيد " البنك المركزي التونسي لا يملك مبلغ 2700 مليون دينار حتى يمتلكه الغنوشي".
وحول خصومته مع حركة الشعب انتقد الصافي سعيد النائب عن حركة الشعب سالم الابيض قائلا " انا من كنت ارسل له الكتب ليسكر بها واليوم يمن علي بعشاء في جرجيس".
وكان النائب عن حركة الشعب سالم الابيض ، هاجم الاثنين 29 مارس، زميله في البرلمان صافي سعيد على خلفية تصريحاته ضد حركة الشعب.
واعتبر سالم الابيض خلال استضافته في قناة قرطاج + أن صافي سعيد ناكر للجميل وقال الصافي سعيد ضيفناه وصرفنا عليه وخلصنا عليه عشاء لكنه ناكر للجميل.
وتأتي تصريحات سالم الأبيض تعليقا وردا على اتهامات الصافي سعيد لحركة الشعب باستغلال صورته في الانتخابات . وقال صافي سعيد في تصريح لقناة قرطاج + حركة الشعب اولاد صغار لا يقدّرون الرجال وخدمو بيا وبش يخدمو بقيس سعيد ويدمّروه.
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