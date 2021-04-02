   Sofia - كوكتيل  

جلسة عمل وزارية بحضور رؤساء فروع المنظمات الوطنية بجهة سيدي بوزيد لمتابعة الوضع التنموي بالجهة

Publié le Vendredi 02 Avril 2021 - 20:12 قراءة: 0 د, 30 ث
انعقدت اليوم الجمعة 2 افريل 2021 بقصر الحكومة بالقصبة جلسة عمل وزارية بحضور رؤساء فروع المنظمات الوطنية بجهة سيدي بوزيد وذلك في إطار متابعة الوضع التنموي بالجهة .

وقد سجلت الجلسة تقدما كبيرا في فض عديد الإشكاليات والعوائق خاصة في مجالات التجهيز والبنية التحتية والبيئة والنقل والصحة والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة ...


وتم الاتفاق على ترحيل النقاط العالقة لتعرض على أنظار المجلس الوزاري الذي سيخصص للجهة بعيد شهر رمضان المعظم لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها .

هذا و سيتحول فريق عمل حكومي إلى جهة سيدي بوزيد خلال الاسبوع الأخير من شهر ماي للاطلاع عن كثب على سير إنجاز المشاريع المبرمجة للجهة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223518



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 02 أفريل 2021 | 20 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:13 18:45 15:57 12:30 06:04 04:35
20°
 26° % 64 :الرطــوبة
تونــس 13°
4.63 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-1323°-1422°-1219°-1322°-11
  • Avoirs en devises
    21922,8

  • (2 avril)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28434 DT        1$ =2,80464 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 avril)   1340,3 MDT