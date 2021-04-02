جلسة عمل وزارية بحضور رؤساء فروع المنظمات الوطنية بجهة سيدي بوزيد لمتابعة الوضع التنموي بالجهة

انعقدت اليوم الجمعة 2 افريل 2021 بجلسة عمل وزارية بحضور رؤساء فروع المنظمات الوطنية بجهة سيدي بوزيد وذلك في إطار متابعة الوضع التنموي بالجهة .وقد سجلت الجلسة تقدما كبيرا في فض عديد الإشكاليات والعوائق خاصة في مجالات التجهيز والبنية التحتية والبيئة والنقل والصحة والتجارة والصناعة والشؤون الاجتماعية والشباب والرياضة ...وتم الاتفاق على ترحيل النقاط العالقة لتعرض على أنظار المجلس الوزاري الذي سيخصص للجهة بعيد شهر رمضان المعظم لاتخاذ القرارات المناسبة بشانها .هذا و سيتحول فريق عمل حكومي إلى جهة سيدي بوزيد خلال الاسبوع الأخير من شهر ماي للاطلاع عن كثب على سير إنجاز المشاريع المبرمجة للجهة.