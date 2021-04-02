ياسين العياري يندد بتلقي قيادي في التيار لتلقيح كورونا دون وجه حق

ندد النائب ياسين العياري، اليوم الجمعة 2 أفريل 2021، بتلقي النائب عن التيار الديمقراطي محمد العربي الجلاصي، اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.واعتبر العياري في صفحته الرسمية على الفايسبوك هذا الموقف "جريمة لا تغتفر".واكد ياسين العياري، ان تلقيح النائب المذكور لا يمثل أولوية، باعتبرا أنه ليس من مهنيي الصحة المخالطين لمرضى كوفيد، مشيرا إلى "انتمائه إلى هيئة الصيادلة مكنه من تحقيق فائدة لنفسه قبل الناس الأخرى في مخالفة لتراتيب وزارة الصحة".وأرفق العياري مع التدوينة صورة للنائب محمد عربي الجلاصي وهو يتلقي التلقيح.