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تمرين بحري تونسي يوناني مشترك

PR HASDRUBAL 509
Publié le Vendredi 02 Avril 2021 - 17:44 قراءة: 0 د, 21 ث
في إطار التعاون العسكري التونسي اليوناني تم يوم أمس الخميس 01 أفريل 2021 تنفيذ تمرين بحري مشترك عرض السواحل الشمالية للبلاد التونسية، وشارك فيه من الجانب التونسي خافرة سريعة وفريق من طلائع البحرية ومن الجانب اليوناني الباخرة العسكرية “HS SALAMIS F 455 “.

ويهدف هذه التمرين وفق بلاغ لوزارة الدفاع, إلى تعزيز التعاون المشترك والتدريب على التنسيق في مواجهة الأعمال غير المشروعة بالبحر ومجال المراقبة البحرية والبحث و الإنقاذ.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223506

Nouri  (Switzerland)  |Vendredi 02 Avril 2021 à 19h 18m |           
اللهم اهدي النفوس المريضة

RESA67  (France)  |Vendredi 02 Avril 2021 à 18h 46m |           
La Tunisie doit rester un pays non aligné. Bravo pour cette décision de s’entraîner avec les Grecs.
n’en déplaise aux terroristes et pro-terrorisme qui baisent les mains des Turcs...



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