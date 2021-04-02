تمرين بحري تونسي يوناني مشترك

في إطار التعاون العسكري التونسي اليوناني تم يوم أمس الخميس 01 أفريل 2021 تنفيذ تمرين بحري مشترك عرض السواحل الشمالية للبلاد التونسية، وشارك فيه من الجانب التونسي خافرة سريعة وفريق من طلائع البحرية ومن الجانب اليوناني الباخرة العسكرية “HS SALAMIS F 455 “.



ويهدف هذه التمرين وفق بلاغ لوزارة الدفاع, إلى تعزيز التعاون المشترك والتدريب على التنسيق في مواجهة الأعمال غير المشروعة بالبحر ومجال المراقبة البحرية والبحث و الإنقاذ.



