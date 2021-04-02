كان في علاقة بخلية ارهابية بجهة الجم.. محاكمة امام خمس كان يدعو المصلين للانضمام لداعش الارهابي

باب نات -

مثل اليوم الجمعة 2 افريل 2021 امام هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس امام خمس وذلك لمحاكمته على خلفية تبنيه للفكر السلفي الجهادي وتحريضه للمصلين على الانضمام لتنظيم داعش الارهابي والالتحاق بمعاقله ،كما تبين انه كانت له علاقة بأعضاء خلية ارهابية بالجم تم تفكيكها من قبل اعوان الامن .هذا وكشفت ملف القضية ان الأمام كان ينزل صور ومقاطع فيديو لاعمال داعش الارهابي كما كان ينزل صور لاسلحة ومتفجرات.باستنطاق المتهم انكر ما نسب اليه وبين انه كان يدرس العلوم الشرعية وانه خلال سنة 2019 منع من التدريس وانه كان مراقبا من الأمن وانه لا يتبنى الفكر التكفيري المتشدد ولا ينتمي لتنظيم داعش الارهابي أو تنظيم القاعدة مثلما ورد في ملف القضية .وحضر محاميه وطلب التأخير لمزيد الاطلاع واعداد وسائل الدفاع فقررت المحكمة حجز القضية أثر الجلسة لتحديد موعد للقضية.