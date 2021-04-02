   Abdelwahab - دارت الأيام  

قناة قرطاج+ تطلق الومضة الاشهارية لمسلسل "مشاعر في جزئه الثاني،

Publié le Vendredi 02 Avril 2021 - 08:41 قراءة: 0 د, 21 ث
بعد ما لقي الجزء الأول إعجاباً كبيراً و مشاهدات تجاوزت كل التوقعات تؤكد ادارة القناة أن الجزء الثاني سيكون أقوى بكثير من الجزء الأول، خاصة من ناحية الديكور والسيناريو، و على غرار الومضة الاشهارية سيتم تصويره في جميع أنحاء الجمهورية، وسيواصل التركيز فيه على جمال تونس وعلى مدى عمقها الثقافي والحضاري.
سيعرف الجزء الثاني أحداثا كثيرة وتطورات مثيرة، و سيكشف عن وجوه تلفزية جديدة تونسية وجزائرية.





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 223467



En continu

Toutes les news

الجمعة 02 أفريل 2021 | 20 شعبان 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:13 18:45 15:57 12:30 06:04 04:35
21°
 26° % 49 :الرطــوبة
تونــس 13°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-1323°-1422°-1319°-1223°-11
  • Avoirs en devises
    21905,8

  • (1 avril)
  • Jours d'importation
    157
  •              1 € = 3,28434 DT        1$ =2,80464 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 avril)   559,9 MDT