قناة قرطاج+ تطلق الومضة الاشهارية لمسلسل "مشاعر في جزئه الثاني،

بعد ما لقي الجزء الأول إعجاباً كبيراً و مشاهدات تجاوزت كل التوقعات تؤكد ادارة القناة أن الجزء الثاني سيكون أقوى بكثير من الجزء الأول، خاصة من ناحية الديكور والسيناريو، و على غرار الومضة الاشهارية سيتم تصويره في جميع أنحاء الجمهورية، وسيواصل التركيز فيه على جمال تونس وعلى مدى عمقها الثقافي والحضاري.سيعرف الجزء الثاني أحداثا كثيرة وتطورات مثيرة، و سيكشف عن وجوه تلفزية جديدة تونسية وجزائرية.