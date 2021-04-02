ما حقيقة الصحن الطائر في سماء تونس؟

بلاغ صحفي -

وفاء لخياراتها في التحليق خارج السرب، شغلت Ooredoo وسائل التواصل الاجتماعي من خلال حملة ما قبل الإعلان teasing على طريقة الخيال العلمي. بعد جدل طويل على شبكة الإنترنيت حول ظهور صحن طائر في قلب سماء العاصمة، توضحت الصورة أخيرا بالإعلان عن حملة إشهارية مؤسساتية بإمضاء Ooredoo.تظهر الومضة كائنا فضائيا بصدد النزول من المركبة أمام المقر الاجتماعي للمشغّل في ضفاف البحيرة 2. من خلال استخدامه لخط Ooredoo في التواصل مع كائنات خارج الأرض، يبرهن المتحدث جودة شبكة أوّل مشغّل في تونس.تتضح معالم الاستراتيجية الاتصالية الجديدة خاصة مع الحملة الخالية من رمز الشركة خلال شهر مارس الماضي وحملة مرحة تؤكد ريادة المشغّل على أكثر من مستوى.