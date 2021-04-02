لايدي سمارا "حكاو عليا اكثر مالصاروخ وانا فرحانة خاطرني مستفيدة"

قالت الانستغراموز "لايدي سمارا" في مداخلة على قناة التاسعة انها ذهلت من حجم التهجم عليها بسبب تكريمها في معرض الكتاب ".
وقالت لايدي سمارا " تحدثوا عني اكثر من الحديث عن الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي التونسي الى الفضاء" متابعة " الحدثان كانا متزامنين لكن الاهتمام بي اكبر".
وتابعت لايدي سمارا " في النهاية انا سعيدة لاني المستفيدة وعدد المتبعين على الاسنتغرام زاد بعشرة الاف".
وكان تكريم Lady Samara في معرض الكتاب أثار سخط رواد الفايسبوك الذين تعجبوا كيف لمسؤول ثقافي في البلاد ان يكرم "انستاقراموز" يغلب على اهتماماتها مواضيع "التيت" وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالتجميل وبالعاطفة على سبيل المثال.
وقالت لايدي سمارا " تحدثوا عني اكثر من الحديث عن الصاروخ الذي حمل القمر الصناعي التونسي الى الفضاء" متابعة " الحدثان كانا متزامنين لكن الاهتمام بي اكبر".
وتابعت لايدي سمارا " في النهاية انا سعيدة لاني المستفيدة وعدد المتبعين على الاسنتغرام زاد بعشرة الاف".
وكان تكريم Lady Samara في معرض الكتاب أثار سخط رواد الفايسبوك الذين تعجبوا كيف لمسؤول ثقافي في البلاد ان يكرم "انستاقراموز" يغلب على اهتماماتها مواضيع "التيت" وغيرها من المسائل ذات العلاقة بالتجميل وبالعاطفة على سبيل المثال.
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