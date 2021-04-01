عبير موسي تُرسل عدل منفّذ لمنظمة البوصلة وتهدّد بمقاضاتها بتهمة نشر أخبار زائفة

باب نات -

أعلنت الخميس 1 أفريل، رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، انها وجّهت محظر تنبيه لمنظمة البوصلة بواسطة عدل منفذ بسبب ما تضمّنه تقرير المنظمة حول العنف في البرلمان.ووصفت عبير موسي تقرير المنظمة حول العنف في البرلمان ب"الفضيحة" معتبرة أنه يتضمّن ترسانة من المغالطات ويتستر على العنف داخل البرلمان.وطالبت عبير موسي منظمة بوصلة بحذف "الاتهام" لكتلتها في البرلمان بممارسة العنف ملوّحة بمقاضاة المنظمة من أجل نشر أهبار زائفة.يذكر أن تقرير منظمة بوصلة رصد خلال النصف الأول للدورة البرلمانية من 21 أكتوبر 2020 ألي 28 فيفري 2021 23 حالة عنف وأفادت بأن كتلة الدستوري الحر تتصدّر قائمة الكتل الممارسة للعنف.