مورو يؤكّد احترامه وتقديره لمحمّد الناصر ويكذّب رواية مخطط الانقلاب على الباجي قائد السبسي

قال الخميس 1 أفريل، النائب السابق لرئيس مجلس النواب، عبد الفتاح مورو أن ما تضمّنه كتاب محمّد الناصر وما يمكن أن يفهم منه من محاولة انقلاب أصابه برجّة حسب وصفه.وأكّد مورو أن العلاقة التي جمعته بمحمد الناصر خلال توليه رئاسة البرلمان كانت علاقة تقدير واحترام وأنه تعلّم الكثير منه واستدرك قائلا "لكن أن اتهم بأنني كنت اما وراء انقلاب أو نبسس في انقلاب فهذا أمر لا أصل له".وتابع مكذّبا رواية الانقلاب في ما سمّي الخميس الأسود "الوقائع تثبت أنه لا أصل لهذه الرواية" مشيرا إلى أن حوالي 18 نائب كانوا شاهدين على اتصالاته بكل من وزير الداخلية ووزير الدفاع في ظل تواتر أخبار حول وقوع عمليات ارهابية ووفاة رئيس الجمهورية.وأشار مورو إلى أنه وبعد اتصاله بوزير الداخلية ووزير الدفاع تم التثبت من أن الأمور الأمنية تحت السيطرة وأن رئيس الجمهورية على قيد الحياة.وأوضح أنه بعد ذلك اتصل برئيس مجلس النواب آنذاك محمد الناصر وأعلمه بوجود حالة من التوتر داخل البرلمان بسبب الأخبار المشار اليها وأن محمد الناصر جاء بعد ذلك الي المجلس.وعلّق مورو "هذا ما حصل وأن يفهم بعد ذلك أنه كان هناك محاولة انقلابية فذلك لا أصل له فالانقلاب هو استعمال القوة ضد الشرعية" مضيفا بأن البرلمان ما كان يمكن له بأي شكل من الأشكال أن يقوم بانقلاب.