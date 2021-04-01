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المناضل رياض جراد: النهضة تقوم بترهيب وسائل الاعلام والصحفيين بش حتى واحد ما عادش يحكي على ملفاتها

Publié le Jeudi 01 Avril 2021 - 21:51 قراءة: 0 د, 29 ث
قال الخميس 1 أفريل، كرونيكور برنامج رونديفو 9 على قناة التاسعة، "المناضل" رياض جراد إن بيان حركة النهض الصادر اليوم يتضمّن ترهيبا لوسائل الاعلام والصحفيين.
وأضاف بأن النهضة تقوم بهذا الترهيب لوسائل الاعلام والصحفيين "بش حتى واحد ما عادش يحكي على النهضة وملفاتها التي تؤرق الرأي العام" حسب تعبيره.
وتابع تعليقا على قرار حركة النهضة مقاضاة جريدة الأنوار "انّو النهضة تقاضي كل من يخالفها الرأي اليوم، الحقيقية عندها 2700 مليار حق".
يذكر أن حركة النهضة كانت أعلنت مقاضاتها لجريدة الأنوار بسبب مقالها الذي زعمت فيه أن ثروة الغنوشي تبلغ 2700 مليار".




Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223452

Adel22  (Tunisia)  |Jeudi 01 Avril 2021 à 22h 28m |           
هو ليس مناضل فحسب هو ماندلا تونس



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