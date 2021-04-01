في المباشر، الطبوبي يهاجم منظمة الأعراف: تحبّو عالعرك..هاو العرك ويلزم حدودو خليل الغرياني متاع...هذايا!؟

تحدث الخميس 1 أفريل، عضو المكتب التنفيذي لمنظمة الأعراف خليل الغرياني عن تصر يحات سامي الطاهري بخصوص رجال الأعمال.وخلال استضافته في برنامج ميدي شو على موزاييك أف أم، اعتبر الغرياني أن تصريحات الطاهري التي تحدث فيها عن تحيل رجال أعمال وخرقهم للقانون، تعكس نوعا من السكيزوفرانيا وهي مجرّد كلام لا يتأسس على معطيات دقيقة وهي تصريحات شخص ولا تلزم الاتحاد حسب تقديره.وردا على تصريحات الغرياني تدخل الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي وعبّر عن أسفه من تصريحات الغرياني مشدّدا على أن سامي الطاهري هو أمين عام مساعد يلزم اتحاد الشغل.وتابع صارخا "ناس ولات تحب تحل معارك ومن بلا تو لبلاتو بش تشوه قيادات الاتحاد..هذا عيب.. وكل واحد يلزم حدودو ..مو تحبو عالعرك هاو العرك الصحيح ...ويلزم حدودو.. خليل الغرياني متاع...هذايا...ويزي مالمناكفات الفارغة".من جانبه استغرب الغرياني من تدخل الطبوبي وردّة فعله معتبرا أنه كان يتوقّع أن يتدخل الطبوبي لتهدئة الأوضاع مشدّدا على أن تصريحاته مردودة عليه وقال "نتعجّب منو سي نور الدين وحبيتو كان يترصّن وما يتدخلش في المسألة هذيا بالصفة هذيا".