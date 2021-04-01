   Jammoussi - عيون البدوية  

بسام لوكيل: ما رُوّج حول هروبي من البلاد غير صحيح

Publié le Jeudi 01 Avril 2021 - 17:28 قراءة: 0 د, 42 ث
استضاف برنامج ميدي شو على اذاعة موزاييك، بسام لوكيل رجل الأعمال والرئيس الشرفي لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي للحديث والرد على الأخبار المتداولة مؤخرا حول هروبه من تونس بمئات المليارات من القروض البنكية.

وشدد لوكيل على عدم صحة الاشاعات التي طالته، مؤكدا أن اختلافا في وجهات النظر مع إحدى الشركات تسبب في انهاء عقد تسويق احدى السيارات، وأن الملف أمام القضاء حاليا.


وأضاف أن كل ما يروج عن هروبه من البلاد غير صحيح، قائلا ''مستحيل نخمم في مغادرة تونس.. أنا أؤمن بهذه البلاد.. اليوم وغدوة بعد غدوة أنا باقي في تونس''. وحول اتهام بديون بـ600 مليار دون ضمانات، أجاب ''هل هذا معقول؟ أي قرض ناخذوه يكون بضمانات.. صحيح عنا التزامات لكنها ليست ديونا''.
واعتبر لوكيل أن ما رُوّج حوله هو من باب الإشاعات والثلب، قائلا ''البلاد هذي اللي يخدم فيها وما يدخلش في التكنبين.. يضربوه''.




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