   Om Kalthoum - هو صحيح  

حمة الهمامي: الحكومة الحالية سرك عمّار

Publié le Jeudi 01 Avril 2021 - 14:11 قراءة: 0 د, 32 ث
وصف الخميس 1 أفريل، الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي الحكومة الحالية بالأتعس من " سرّك عمّار".
ودعا حمة الهمامي في حوار على الاذاعة الوطنية التونسيين إلى الخروج للشارع واسقاط المنظومة الحاكمة التي وصفها بالفاشلة.

وقال حمة الهمامي " تونس تعيش أزمة مالية واقتصادية خطيرة قد تقودها إلى الافلاس، بينما تستمر الأحزاب الحاكمة في الصراع ورهن البلاد للخارج"، مضيفا " انقاذ تونس يكمن في حكومة جديدة ثورية وشعبية، تتبع برنامجا إصلاحيا يرتكز بالأساس على السيادة الوطنية وتأميم الثروات والإصلاح الزراعي وانشاء منظومة جبائية جديدة واتباع سياسية خارجية تخدم مصالح تونس والقطاعات الاستراتيجية".


الفيديو: بداية من الدقيقة 26





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 223417

Karimyousef  (France)  |Jeudi 01 Avril 2021 à 15h 21m |           
Pourquoi n'appelle t-il pas à des élections législatives anticipées.il a la possibilité de former un bloc avec Abir et attayar et achaab .

Karimyousef  (France)  |Jeudi 01 Avril 2021 à 15h 19m |           
لماذا لا يدعو الى انتخابات تشريعية سابقة لاوانها عوض الدعوة الى الفوضى.الشعب التونسي اثبت انه لا ينساق الى الفوضى و العنف.



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