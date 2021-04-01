حمة الهمامي: الحكومة الحالية سرك عمّار

وصف الخميس 1 أفريل، الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي الحكومة الحالية بالأتعس من " سرّك عمّار".ودعا حمة الهمامي في حوار على الاذاعة الوطنية التونسيين إلى الخروج للشارع واسقاط المنظومة الحاكمة التي وصفها بالفاشلة.وقال حمة الهمامي " تونس تعيش أزمة مالية واقتصادية خطيرة قد تقودها إلى الافلاس، بينما تستمر الأحزاب الحاكمة في الصراع ورهن البلاد للخارج"، مضيفا " انقاذ تونس يكمن في حكومة جديدة ثورية وشعبية، تتبع برنامجا إصلاحيا يرتكز بالأساس على السيادة الوطنية وتأميم الثروات والإصلاح الزراعي وانشاء منظومة جبائية جديدة واتباع سياسية خارجية تخدم مصالح تونس والقطاعات الاستراتيجية".