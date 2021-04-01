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زياد الهاني: سفراء أميركا وكندا والاتحاد الاوروبي وجهوا رسائل واضحة للرئيس بضرورة تعديل مواقفه

Publié le Jeudi 01 Avril 2021 - 09:45 قراءة: 0 د, 29 ث
كشف الإعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل عددا من السفراء الذين نبهوه لضرورة الحفاظ على الانتقال الديمقراطي.

وأضاف زياد الهاني " لاحظ الجميع أن مواقف الرئيس بدأت تتغير وهو ذاهب للحوار الوطني ليس على اقتناع ولكن بضغط خارجي".


وتابع الهاني " الرئيس استوعب رسالة اتحاد الشغل خاصة بعد حديث امينه العام نور الدين الطبوبي الذي قال بانه لن يترك البلاد للهواة".

وقال الهاني " " سفراء اميركا وكندا والاتحاد الاوروبي وجهوا رسائل واضحة للرئيس بضرورة تعديل مواقفه قائلين له " لن نترك تجربة تونس تسقط".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223397

Amir1  ()  |Jeudi 01 Avril 2021 à 10h 12m |           
يتضح شيئا فشيئا أن الغرف المظلمة تقع في الجهة المقابلة للجهة المتهمة - بفتح الهاء



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