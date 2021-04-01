زياد الهاني: سفراء أميركا وكندا والاتحاد الاوروبي وجهوا رسائل واضحة للرئيس بضرورة تعديل مواقفه

كشف الإعلامي زياد الهاني في مداخلة على قناة الزيتونة أن رئيس الجمهورية قيس سعيد استقبل عددا من السفراء الذين نبهوه لضرورة الحفاظ على الانتقال الديمقراطي.وأضاف زياد الهاني " لاحظ الجميع أن مواقف الرئيس بدأت تتغير وهو ذاهب للحوار الوطني ليس على اقتناع ولكن بضغط خارجي".وتابع الهاني " الرئيس استوعب رسالة اتحاد الشغل خاصة بعد حديث امينه العام نور الدين الطبوبي الذي قال بانه لن يترك البلاد للهواة".وقال الهاني " " سفراء اميركا وكندا والاتحاد الاوروبي وجهوا رسائل واضحة للرئيس بضرورة تعديل مواقفه قائلين له " لن نترك تجربة تونس تسقط".