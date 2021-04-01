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المكي ينتقد استضافة القناة الوطنية لحمادي بن جاب الله "اعتذر لضحاياك قبل حديثك بنفس المنطق الاقصائي"

Publié le Jeudi 01 Avril 2021 - 07:49 قراءة: 0 د, 43 ث
عبر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي عن استغرابه من استضافة المقرب من نظام بن علي حمادي بن جاب الله وهو يتبنى الفكر الماركسي.
وقال المكي انه كان على حمادي جاب الله الذي تورط في قمع الحركة الطلابية في بداية التسعينات ان يعتذر لضحاياه قبل الحديث بنفس المنطق الاقصائي".
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:

" غريب

السيد حمادي بن جاب الله (ماركسي)، والذي كان من اهم منظري نظام بن علي وكان أحد المسؤولين عن قمع الحركة الطلابية في بداية تسعينات القرن الماضي وتسبب في تجنيد مئات الطلبة وحرمانهم من الدراسة كما تم في عهده، عندما كان الذراع الأيمن لوزير التعليم العالي، في قتل بعض الطلبة او اعتقالهم وتعذيبهم سواء في حركة فيفري 1990 او ماي 1991 والذي كان عليه أن يحاسب ويعتذر عن مسؤوليته تلك..
يتكلم اليوم في القناة الوطنية بنفس النفس الإقصائي.
هيهات..
اعتذر لضحاياك.. "




Commentaires


6 de 6 commentaires pour l'article 223395

Sarramba  (Tunisia)  |Jeudi 01 Avril 2021 à 10h 20m |           
Falfoul (Tunisia)@

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عضيم

Falfoul  (Tunisia)  |Jeudi 01 Avril 2021 à 09h 54m |           
ما نجمتش نفهم كيفاش واحد يوصل في العمر هذا وهو مازال عندو مالبهامة ما يخليه يحاول يقصي رجال من الوجود ...ياخي ما يحشمش ما يفهمش ... هؤلاء البهايم المتطرفين هوما اللي معمل عليهم ابليس في الدنيا في اشعال الحروب بين الناس ... الدنيا واسعة وعريضة وهناك متسع من الفضاء للجميع وهو ما يمدولو مكروفون يبدا يقنزح ويسيب في السموم والتخلف هتاعو ويسيب في الركاكة والبلادة وقلة الحياء ...

Karimyousef  (France)  |Jeudi 01 Avril 2021 à 09h 13m |           
لا أدري لماذا ساند الوطد و كثير من اليساريين التعذيب و انتهاك الحرمة الجسدية و النفسية للمواطن تحت نظام بن علي.

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Jeudi 01 Avril 2021 à 08h 55m |           
يحب محاسبة كل مجرم تسبب في قتل التونسيين،او في تعذيبهم،بالوشاية او بالمساهمة المباشرة في حرمانهم من حقوقهم

Devil  (France)  |Jeudi 01 Avril 2021 à 08h 24m |           
Encore un rescapé de la mousalha de Ennahdha et compagnie...et maintenant ils viennent crier au scandale
Bande d'incapable

Incuore  (Tunisia)  |Jeudi 01 Avril 2021 à 08h 02m |           
حمادي لا يدرس مدعيا ان له مهام أهم في رئاسة الجمهورية. بن جاء بالله يسعى في رسوب الطلبة الذين يختلفون عنه سياسيا .و في الأخير به جهل و هو يردد في نفس خرافة عقلانية ديكارت



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