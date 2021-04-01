المكي ينتقد استضافة القناة الوطنية لحمادي بن جاب الله "اعتذر لضحاياك قبل حديثك بنفس المنطق الاقصائي"

عبر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي عن استغرابه من استضافة المقرب من نظام بن علي حمادي بن جاب الله وهو يتبنى الفكر الماركسي.
وقال المكي انه كان على حمادي جاب الله الذي تورط في قمع الحركة الطلابية في بداية التسعينات ان يعتذر لضحاياه قبل الحديث بنفس المنطق الاقصائي".
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
" غريب
وقال المكي انه كان على حمادي جاب الله الذي تورط في قمع الحركة الطلابية في بداية التسعينات ان يعتذر لضحاياه قبل الحديث بنفس المنطق الاقصائي".
وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية:
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