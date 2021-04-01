المكي ينتقد استضافة القناة الوطنية لحمادي بن جاب الله "اعتذر لضحاياك قبل حديثك بنفس المنطق الاقصائي"

" غريب



السيد حمادي بن جاب الله (ماركسي)، والذي كان من اهم منظري نظام بن علي وكان أحد المسؤولين عن قمع الحركة الطلابية في بداية تسعينات القرن الماضي وتسبب في تجنيد مئات الطلبة وحرمانهم من الدراسة كما تم في عهده، عندما كان الذراع الأيمن لوزير التعليم العالي، في قتل بعض الطلبة او اعتقالهم وتعذيبهم سواء في حركة فيفري 1990 او ماي 1991 والذي كان عليه أن يحاسب ويعتذر عن مسؤوليته تلك..

يتكلم اليوم في القناة الوطنية بنفس النفس الإقصائي.

هيهات..

اعتذر لضحاياك.. "

عبر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي عن استغرابه من استضافة المقرب من نظام بن علي حمادي بن جاب الله وهو يتبنى الفكر الماركسي.وقال المكي انه كان على حمادي جاب الله الذي تورط في قمع الحركة الطلابية في بداية التسعينات ان يعتذر لضحاياه قبل الحديث بنفس المنطق الاقصائي".وكتب المكي في صفحته الرسمية على الفايسبوك التدوينة التالية: