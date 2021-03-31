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سرقوا 3 منازل في ليلة واحدة القبض على عصابة باب الخضراء

Publié le Mercredi 31 Mars 2021 - 11:47 قراءة: 0 د, 41 ث
باب نات - تمكن اعوان مركز الامن الوطني بنهج كلونيا بمنطقة الامن الوطني بباب بحر ليلة أمس من تفكيك عصابة اجرامية خطيرة اختصت سرقة محركات المكيفات الهوائية من عدة منازل بجهة باب الخضراء.


وكان منطلق القضية أثر تسجيل ثلاثة شكايات تخص عمليات سرقة ل 3 محركات لمكيفات هوائية حصلت في ليلة واحدة من 3 منازل كائنة بجهة باب الخضراء فتعهد أعوان مركز الامن الوطني بنهج كولونيا بالبحث و التحري في الموضوع و اعتمادا على ما تم تسجيله بأحد كاميرات المراقبة تم التعرف على أحد المتهمين و الذي بالقاء القبض عليه اعترف بفعلته و دل على شركائه و على المحل الذي فرطوا له في المسروق بالبيع و الكائن بجهة المروج فتم حجز المسروق و اعادته لأصحابه وايقاف كافة أفراد العصابة وتحرير محضر بحث في شأنهم.


هذا وكشفت الابحاث تورطهم في اقتراف عدة عمليات سرقة مماثلة لعدة منازل ومكاتب بباب الخضراء.

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