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تعيين شمس الدين باشا مديرا فنيا مختصا في مجال الموسيقي بقناة " قرطاج+"

Publié le Mercredi 31 Mars 2021 - 10:07 قراءة: 0 د, 33 ث
قررت قناة " قرطاج+" تعيين الفنان الاستعراضي شمس الدين باشا مديرا فنيا مختصا في مجال الموسيقى بقناة " قرطاج+".
وثمن شمس الدين باشا القرار قائلا في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك " صباح الخير و الحب و الأخبار الصارة ...
شكرا لصاحب القناة الأستاذ لسعد خذر علي هذه الثقة التي منحني إيّاها و انشالله ما تراو منّي كان الخير


ويعرف برنامج شمس ونجوم اللذي يعرض مساء كل سبت على قرطاج + نجاحا معتبرا بحسب نسب المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويتميز برنامج نجوم شمس بالقيمة الفنية لضيوف البرنامج والابتعاد عن الابتذال ...










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