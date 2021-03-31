تعيين شمس الدين باشا مديرا فنيا مختصا في مجال الموسيقي بقناة " قرطاج+"

قررت قناة " قرطاج+" تعيين الفنان الاستعراضي شمس الدين باشا مديرا فنيا مختصا في مجال الموسيقى بقناة " قرطاج+".وثمن شمس الدين باشا القرار قائلا في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك " صباح الخير و الحب و الأخبار الصارة ...شكرا لصاحب القناة الأستاذ لسعد خذر علي هذه الثقة التي منحني إيّاها و انشالله ما تراو منّي كان الخيرويعرف برنامج شمس ونجوم اللذي يعرض مساء كل سبت على قرطاج + نجاحا معتبرا بحسب نسب المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويتميز برنامج نجوم شمس بالقيمة الفنية لضيوف البرنامج والابتعاد عن الابتذال ...