تعيين شمس الدين باشا مديرا فنيا مختصا في مجال الموسيقي بقناة " قرطاج+"

قررت قناة " قرطاج+" تعيين الفنان الاستعراضي شمس الدين باشا مديرا فنيا مختصا في مجال الموسيقى بقناة " قرطاج+".
وثمن شمس الدين باشا القرار قائلا في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك " صباح الخير و الحب و الأخبار الصارة ...
شكرا لصاحب القناة الأستاذ لسعد خذر علي هذه الثقة التي منحني إيّاها و انشالله ما تراو منّي كان الخير
ويعرف برنامج شمس ونجوم اللذي يعرض مساء كل سبت على قرطاج + نجاحا معتبرا بحسب نسب المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويتميز برنامج نجوم شمس بالقيمة الفنية لضيوف البرنامج والابتعاد عن الابتذال ...
وثمن شمس الدين باشا القرار قائلا في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك " صباح الخير و الحب و الأخبار الصارة ...
شكرا لصاحب القناة الأستاذ لسعد خذر علي هذه الثقة التي منحني إيّاها و انشالله ما تراو منّي كان الخير
ويعرف برنامج شمس ونجوم اللذي يعرض مساء كل سبت على قرطاج + نجاحا معتبرا بحسب نسب المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي ويتميز برنامج نجوم شمس بالقيمة الفنية لضيوف البرنامج والابتعاد عن الابتذال ...
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