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وفد وزاري مغربي يزور ليبيا الأربعاء

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 22:10 قراءة: 0 د, 45 ث
الأناضول - أفاد مسؤول مغربي، الثلاثاء، بأن وفدا وزاريا من بلاده يستعد لزيارة ليبيا، الأربعاء؛ لإجراء مباحثات حول علاقات التعاون بين البلدين.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية المغربية، للأناضول، إن "وفدا وزاريا يستعد لزيارة ليبيا، الأربعاء، من أجل إجراء مباحثات حول سبل تقوية التعاون بين البلدين".


ولم يذكر المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أي تفاصيل إضافية حول الزيارة.

ولعب المغرب دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين واحتضن في السنوات الأخيرة مجموعة من جولات الحوار كان آخرها جلسات الحوار بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي في مدينة بوزنيقة، شمال البلاد.

وبعد سنوات من الصراع المسلح، تشهد الأزمة الليبية انفراجة في الفترة الأخيرة بعد تمكن الفرقاء من المصادقة على سلطة انتقالية موحدة، تسلمت مهامها في 16 مارس/آذار الجاري.

ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا اللواء الانقلابي خليفة حفتر، للحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.

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