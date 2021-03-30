المشيشي يلتقي ممثلين عن نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية

أشرف رئيس الحكومة هشام مشيشي بعد ظهر اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع ضمّ عددا من الممثلين عن نقابة أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية.وأثنى رئيس الحكومة في مستهل الجلسة على المجهودات الكبيرة التي يبذلها أعوان وإطارات أمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية في حماية مؤسسات الدولة ومقرّاتها وشخصياتها الرسمية، مثمّنا الدور الهام الذي يقوم به هذا الجهاز عبر تاريخه الحافل بتضحيات أبنائه، وبالإنجازات والمكتسبات وخاصة الدرجة العالية من الانضباط والمسؤولية والوطنية على غرار باقي المؤسسات الأمنيّة والعسكريّة بالبلاد.كما أكد رئيس الحكومة أهمية هذا اللقاء مع نقابة أعوان وإطارات الإدارة العامة لأمن رئيس الدولة والشخصيات الرسمية، من حيث النظر في مختلف التصوّرات المقدّمة والتي من شأنها خدمة الأوضاع المهنيّة والاجتماعية لهذا السلك، مبيّنا في هذا السياق انفتاح الحكومة على كل المقترحات البنـّاءة الرامية إلى إيجاد الصيغ التي تساعد على تأمين أفضل الظروف المهنية والاجتماعية لفائدة منظوري هذه المؤسسة.