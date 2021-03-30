الإجتماع الأول للجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في تركيبتها الجديدة يبحث الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار السلالة البريطانية

تدارست اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في إجتماعها الدوري المنعقد اليوم الثلاثاء، مختلف الإجراءات الوقائية للحد من إنتشار السلالة الجديدة لفيروس كورونا المعروفة بالسلالة البريطانية، وفق بلاغ لوزارة الصحة.كما خصص هذا الاجتماع الأول للجنة العلمية بتركيبتها الجديدة، برئاسة الدكتور الهادي الوسلاتي، لمتابعة وتقييم تطور الوضع الوبائي لجائحة كوفيد 19 على المستوى الوطني والعالمي.وكان الإجتماع مناسبة هنّأ فيه رئيس اللجنة العلمية الأعضاء الجدد، معربا لهم عن تشجيعه لمزيد أخذ التدابير الملائمة والتوصيات العلمية الدقيقة لمجابهة هذه الجائحة.كما عبر عن شكره وامتنانه لأعضاء اللجنة العلمية في تركيبتها السابقة لإسهامهم الفاعل في إنجاح مراحل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على الأمن الصحي للبلاد.يذكر ان الوضع الوبائي بكامل البلاد التونسية شهد تقلصا في شهر فيفري في عدد الاصابات بفيروس كورونا مقابل عودة إنتشار للفيروس بعدد من الولايات في إرتباط بظهور السلالة الجديدة (الطفرة البريطانية) مما إستوجب تكثيفا لعمليات التقصي الميداني والتقطيع الجيني وتكثيف تطبيق الإجراءات الوقائية، وفق ما صرحت به سابقا المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية ل(وات)، مؤكدة التوجه نحو تشديد الإجراءات الوقائية كغلق وتطويق الأماكن التي تشهد إصابات ناجمة عن السلالة البريطانية لفيروس كورونا، مثلما وقع في معتمدتي سبيطلة بولاية القصرين والكريب بولاية سليانة.