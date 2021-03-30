المرسى: الكشف عن شبكة مختصة في تدليس أختام لإحدى المصالح العمومية

افادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء بأنه على إثر تقدم شخص حامل لجنسية دولة إفريقية لمنطقة الأمن الوطني بالمرسى لإتمام إجراءات الحصول على وثيقة إقامة وبالتثبت في الوثائق المقدمة من طرفه وخاصة ختم مصادقة صادر عن إحدى المصالح العمومية، اتضح أنه مدلس.وتبعا لذلك تمت مباشرة الأبحاث، من طرف فرقة الشرطة العدلية بالمرسى وإعلام ممثل النيابة العمومية بالموضوع، حيث تم تحديد مكان تواجد المؤسسة التي تولت إستعمال الختم المدلس (مؤسسة مختصة في التكوين في الإعلامية) والتي بتفتيشها تم العثور على آلة طباعة وجهاز إعلامية يتضمن ختما شاغرا تابعا لهيكل إداري يتم تعميره حسب الحاجة و13 ملفا لأجانب تحمل إمضاءات مصادق عليها بختم مدلس وغير صحيح.بمزيد التحريات من طرف الوحدة المذكورة، تبين أن المظنون فيهما (صاحب المؤسسة والمعنية بالإدارة) يتوليان إنجاز وثائق تسجيل دراسية كترسيم لأجانب من جنسيات دول إفريقية مقابل مبلغ مالي قدره 1800 دينار للشخص الواحد ووضع ختم مدلس منسوب لإحدى المصالح العمومية ليتم اعتمادها قصد إستخراج وثائق اقامة لدى الوحدات الأمنية الراجعة بالنظر لمقر سكن الأجنبي.ووفق بلاغ وزارة الداخلية, أذنت النيابة العمومية، باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.