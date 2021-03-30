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مرصد "رقابة" يتوجه إلى القضاء الاداري لإبطال منشورين للمشيشي يتعلقان بخصم معاليم انخراط الموظفين العموميين لفائدة النقابات

Publié le Mardi 30 Mars 2021 - 11:19 قراءة: 0 د, 54 ث
رفع "مرصد رقابة" اليوم الاثنين 29 مارس 2021، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بتونس مع عريضة توقيف التنفيذ، ضدّ رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك من أجل الغاء منشورين يتعلقان باستخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين بالاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات نقابية أخرى.

والمنشوران الصادران عن المشيشي هما، المنشور عدد 1 المؤرخ في 4 جانفي 2021 المتعلق باستخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين بالاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان سنة 2021، والمنشور عدد 2 الصادر بتاريخ 22 جانفي 2021 المتعلق باستخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين لعدد من المنظمات النقابية، وهي الكونفدرالية العامة التونسية للشغل، اتحاد عمال تونس،
المنظمة التونسية للشغل، الاتحاد النقابي للعمال التونسيين، اتحاد نقابات

النقل، النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية.

ولاحظ "مرصد رقابة" وجود اخلالات بالجملة شابت اصدار المنشورين المذكورين، بل إن بعض الاخلالات تناقض فصولا من الدستور كالمساواة والشفافية وحرية التنظم والحق النقابي.


واستنادا إلى نص العريضة التي توجه بها المرصد إلى المحكمة الادارية، فإنّ المنشورين يخرقان مبدأ حرية التنظم والحق النقابي، ومبدأ المساواة أمام القانون وقاعدة الشفافية، بالإضافة إلى سوء تطبيق الفصل 254 من مجلة الشغل، وخرق مجلة الالتزامات والعقود، وخرق أحكام القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 223275

Farid  (Tunisia)  |Mardi 30 Mars 2021 à 11h 53m |           
برافو ، و الله يعطيكم ألف صحة .



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